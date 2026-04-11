Dans une rencontre où ils ont été gênés par Dunkerque, les joueurs de l’ASSE ont su profiter de la naïveté adverse pour s’imposer et prendre trois points importants.

Ça n’a pas été la prestation la plus aboutie de l’AS Saint-Etienne depuis que Philippe Montanier en est l’entraîneur, loin de là. Au niveau du jeu, ça a même été sacrément poussif, mais cela tient aussi à la qualité de l’adversaire, Dunkerque ayant bien quadrillé le terrain tout en pressant intelligemment les milieux stéphanois. Mais l’essentiel, c’est que l’ASSE s’est imposée ce soir face à l’USDL (2-1) grâce à des buts de Lucas Stassin (22e) et Zuriko Davitashvili (66e). Et non seulement elle revient à un point du leader troyen, qui jouera lundi à Rodez, mais elle prend trois longueurs sur Le Mans (3e), tout en se plaçant à douze points de la 6e place. Ce qui signifie que si Rodez (6e) ne gagne pas lundi, elle sera assurée de participer au moins aux play-offs.

Le jeu risqué de l’USDL, du pain béni pour les Verts

Ce succès stéphanois est la conséquence d’un bon pressing offensif des hommes de Philippe Montanier, qui avaient visiblement bien étudié le jeu de leur adversaire. A la 22e, Boakye a bien pressé un défenseur dunkerquois à qui son gardien venait de donner le ballon, plein axe, sur un six mètres. Le ballon est arrivé dans les pieds de Stassin, qui l’a contrôlé, s’est retourné, a dribblé portier adverse avant de marquer dans le but vide après une belle feinte sur un défenseur resté sur sa ligne. A la 66e, c’est Jaber qui a pressé un milieu dunkerquois. Davitashvili a récupéré, percuté et frappé de vingt mètres dans le petit filet. Deux bons pressings ayant abouti à autant de buts, ce fut les deux seuls coups d’éclat stéphanois dans ce match.

Après une période d’euphorie consécutive à l’arrivée de Montanier sur le banc, l’ASSE a un peu plus de mal à emballer ses rencontres. Sur les quatre dernières, hormis le festival contre un Annecy trop joueur (4-0), elle n’est pas parvenu à battre Grenoble (0-0) et Nancy (1-1) avant de galérer face à Dunkerque. Mais peut-être que se retrouver face à des blocs regroupés et agressifs est la rançon du succès. L’essentiel se situe au niveau comptable et, à ce niveau, les Verts font pour le moment la belle opération de cette 30e journée de Ligue 2 !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2