Ce samedi, les supporters de l’ASSE s’étaient donnés rendez-vous dans un parc de Saint-Etienne pour apporter leur soutien aux Magic Fans et aux Green Angels.

A deux jours de leur rendez-vous devant la commission ad hoc qui va plancher sur leur avenir, les Green Angels et les Magic Fans ont reçu un sacré soutien, ce samedi. Rendez-vous avait été donné à tous les amoureux de l’ASSE au parc François-Mitterand pour clamer leur volonté de voir les deux groupes ultras continuer d’exister. Les vidéos publiées par le compte Evect montrent des milliers de fans stéphanois ayant répondu à l’appel des différents groupes. Cette mobilisation souligne la volonté de toute une ville de lutter contre la dissolution des MF et GA.

Rien n’est gagné pour autant

Les politiques se sont également mobilisés afin de soutenir les ultras de l’ASSE, dont on se demande de plus en plus s’ils ne sont pas tombés dans un piège. Car à Grenoble (0-0), où il y a eu des affrontements avec les supporters locaux et la police, c’est cette dernière qui a décidé de changer l’itinéraire de certains cars afin que ceux-ci passent devant leurs adversaires. Et d’autre part, il semble évident que la volonté de dialogue entre les différentes parties n’existait que dans un sens, celui des ultras de l’ASSE.

Pour cela, mais aussi en raison des antécédents de Laurent Nunez, responsable numéro un du fiasco de la Champions League 2022 au Stade de France pour avoir confondu hooligans anglais des années 80 et supporters de Liverpool d’aujourd’hui, on se dit que rien n’est gagné pour les Magic Fans et les Green Angels. Mais au moins, ils savent qu’ils ne sont pas seuls dans ce combat déséquilibré…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2