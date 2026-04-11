L’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, est très satisfait de la victoire de son équipe sur Dunkerque (2-1), un adversaire redoutable. Il n’hésite pas à parler de match référence.

C’est un Philippe Montanier très satisfait qui s’est présenté au micro de beIN après la victoire de l’ASSE sur Dunkerque (2-1). Comme à son habitude, l’entraîneur des Verts a répondu sans filtre à toute la question comme le manque de réalisme de son équipe, le replacement de Zuriko Davitashvili dans l’axe en cours de rencontre ou encore la possible dissolution des deux groupes ultras, qui seront auditionnés lundi.

« C’est un match complet de toute l’équipe, avec un état d’esprit irréprochable »

« Victoire très difficile car on a joué une très bonne équipe de Dunkerque. Pour moi, c’est notre meilleur match car l’adversité était très relevée mais on a quand même dominé les débats, avec un nombre d’occasions de but, de ballons dans la surface adverse… Je crois qu’on a vingt tirs mais comme c’est une bonne équipe, on est resté qu’avec un but d’avance. On devait faire notre boulot. C’est un match complet de toute l’équipe, avec un état d’esprit irréprochable. »

« Il y a eu un moment d’aller presser et ça a écarté nos lignes. Quand on le faisait, il fallait se regrouper et on l’a fait la plupart du temps. C’est un vrai bon match de notre part. On savait que Dunkerque est habile pour sortir le ballon mais qu’elle prend beaucoup de risques. On savait qu’en les pressant au bon moment, on pouvait les surprendre. Davitashvili recentré pendant le match ? On a un effectif avec douze défenseurs et seulement quatre attaquants. Quand l’un sort, il faut trouver des solutions. Zuri’ peut jouer dans l’axe. On s’adapte à cet effectif. Boakye, ce sont les adducteurs. On verra demain si c’est une blessure importante. J’ai appris en visitant le musée du club que l’AS Saint-Etienne a été élue dans les dix meilleurs publics du monde. On joue aussi pour eux. Cette dissolution peut être un problème pour eux comme pour nous. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2