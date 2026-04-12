RC Lens : alerte rouge après Rouen, le vestiaire au bord de l’implosion ?

La victoire du RC Lens en amical contre Rouen n’a pas vraiment servi à apaiser les esprits, bien au contraire…

À l’approche de la fin de saison, le RC Lens traverse une phase charnière où les dynamiques internes semblent devenir aussi importantes que les résultats sur le terrain. Après le derby perdu face au LOSC (3-0) et la victoire en match amical contre Rouen (2-1), Pierre Sage a livré un message fort sur l’état de son groupe, et cela peut inquiéter pour la fin de saison.

Un message clair après Rouen

À l’issue de la rencontre face à Rouen, l’entraîneur lensois n’a pas tiré de conclusions collectives sur la performance, expliquant avoir « trop mélangé les équipes » pour juger le contenu global. En revanche, il a insisté sur un point essentiel : l’investissement individuel de ses joueurs.

« Certains joueurs se rapprochent de l’équipe, d’autres s’en éloignent au travers de la performance qu’ils ont livrée », a expliqué Pierre Sage.

Une déclaration forte qui met en lumière une forme de tri naturel en interne, à l’heure où chaque prestation compte dans la dernière ligne droite de la saison.

Une réponse à un derby manqué face au LOSC

Ce discours intervient dans un contexte particulier : la lourde défaite dans le derby face au LOSC (3-0), qui a laissé des traces dans l’analyse du collectif lensois. Et cela peut forcément générer quelques inquiétudes sur la fin de saison qui se profile, alors que le RCL doit encore valider sa 2e place et se qualifier pour la finale de la Coupe de France.

Comme le note Laurent Mazure sur X : « La fin de saison devrait être enthousiasmante, fantastique à vivre, et l’impression que ça ne tire plus trop dans le même sens, avec des certitudes devenant incertaines et un collectif qui se délite petit à petit. Heureusement que tu as un matelas ». Une pensée partagée par beaucoup de supporters lensois sur les réseaux sociaux. Avant le match du LOSC ce dimanche contre Toulouse, Lens compte effectivement 9 points d’avance sur la 4e place, mais attention tout de même…

Un groupe en recomposition permanente

Depuis plusieurs semaines, le RC Lens évolue dans un équilibre fragile. Entre blessures, rotations et concurrence accrue, le coach tente de stabiliser un groupe encore en construction.

Certains cadres peinent à retrouver leur meilleur niveau ces dernières semaines, tandis que d’autres profitent des opportunités pour gagner du crédit. Cette dynamique crée mécaniquement des écarts de statut au sein de l’effectif.

Une chose est sûre : la fin de saison du RC Lens sera scrutée de près, et Pierre Sage devra composer avec un groupe où la hiérarchie semble évoluer à chaque match. Reste à voir si ces mots forts auront une résonance sur la compo qui sera alignée vendredi prochain contre Toulouse.