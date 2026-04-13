Vendredi, le RC Lens disputera le premier de ses deux matches contre le TFC, en championnat. Avec un arbitre, Jérémie Pignard, qui lui réussit bien.

Vendredi, le RC Lens renoue avec la compétition, après deux semaines d’interruption dues au report du choc face au PSG. Les Sang et Or se sont certes dégourdis les jambes face à Rouen (2-1) samedi en amical mais rien ne remplace un match de haut niveau. Surtout quand il s’agit de préparer une échéance aussi importante que la demi-finale de la Coupe de France, prévue la semaine d’après. Coup de bol : l’adversaire sera le même lors des deux prochains matches (Toulouse), ce qui facilitera la tâche des Artésiens. Et, bonne nouvelle, l’arbitre désigné pour ce premier affrontement avec les Violets leur réussit plutôt bien.

11 victoires en 17 matches avec Pignard

Cet arbitre, c’est Jérémie Pignard. Depuis le début de sa carrière au plus haut niveau, le Rhodanien a dirigé le RC Lens à 17 reprises pour un bilan largement positif de 11 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Cette saison, c’est lui qui était aux commandes du choc à Paris face au PSG. Ce jour-là, les Sang et Or s’étaient inclinés et, en plus, il avait oublié de siffler un pénalty flagrant pour le Racing en première période. Mais il s’est bien rattrapé ensuite avec deux victoires à Bollaert face à Lorient (3-0) et Rennes (3-1). Jamais deux sans trois, dit-on ! Pignard a également déjà dirigé le RCL en Coupe de France, avec une qualification aux tirs au but sur la pelouse de Lorient (1-1, 4 t.a.b. à 2) en 2022-23.

Le seul bémol, c’est que le sifflet a aussi porté chance à Toulouse puisque c’est lui qui était aux commandes du quart de finale de finale de Coupe de France à Marseille (2-2, 4 t.a.b. à 3). Mais son bilan avec les Violets est négatif (3 victoires, 2 nuls, 4 défaites) et il ne les a jamais vus s’imposer à l’extérieur (2 nuls, dont celui à Vélodrome au tour précédent, 2 défaites).

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

17/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France