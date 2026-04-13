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FRANCE

RC Lens : les ultras du TFC lancent la demie à coups de banderoles

Par Raphaël Nouet - 13 Avr 2026, 21:37
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La banderole des supporters du TFC lors du match contre le LOSC.

A huit jours de la demi-finale de Coupe de France face au RC Lens à Bollaert, les ultras du TFC ont placardé des banderoles d’encouragement partout dans Toulouse.

La demi-finale de Coupe de France entre le RC Lens et le Toulouse FC, c’est dans huit jours. Et bien qu’il y ait un autre match entre les deux équipes, vendredi, en championnat, les supporters des deux camps ne pensent qu’au rendez-vous du mardi 21 avril. Preuve en est avec les banderoles placardés dans tout Toulouse par les ultras des Violets. « Tout un club et une ville à faire rêver », a été accroché sur le pont menant au Stadium. « J-8 : un Stade de France à retrouver, un peuple à faire vibrer ! », est apparu sur le Pont Neuf et le périphérique de la ville.

A quand la réponse des ultras lensois ?

Les Toulousains, victorieux de la Coupe de France il y a trois ans (5-1 contre Nantes), croient en leur bonne étoile, eux qui ont sorti l’OM au Vélodrome au tour précédent (2-2, 4 t.a.b. à 3). L’exploit serait encore plus grand mardi prochain car le RC Lens réalise une saison grandiose, affichant un niveau de jeu largement supérieur à celui des Phocéens. Mais les Sang et Or, qui n’ont jamais remporté la Coupe de France et sont les grandissimes favoris de cette édition, sont eux aussi extrêmement motivés.

D’ailleurs, les supporters lensois devraient eux aussi commencer à faire passer des messages par banderoles interposées dans les prochains jours. A moins qu’ils attendent la confrontation de vendredi à Bollaert…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

17/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

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