A huit jours de la demi-finale de Coupe de France face au RC Lens à Bollaert, les ultras du TFC ont placardé des banderoles d’encouragement partout dans Toulouse.
La demi-finale de Coupe de France entre le RC Lens et le Toulouse FC, c’est dans huit jours. Et bien qu’il y ait un autre match entre les deux équipes, vendredi, en championnat, les supporters des deux camps ne pensent qu’au rendez-vous du mardi 21 avril. Preuve en est avec les banderoles placardés dans tout Toulouse par les ultras des Violets. « Tout un club et une ville à faire rêver », a été accroché sur le pont menant au Stadium. « J-8 : un Stade de France à retrouver, un peuple à faire vibrer ! », est apparu sur le Pont Neuf et le périphérique de la ville.
A quand la réponse des ultras lensois ?
Les Toulousains, victorieux de la Coupe de France il y a trois ans (5-1 contre Nantes), croient en leur bonne étoile, eux qui ont sorti l’OM au Vélodrome au tour précédent (2-2, 4 t.a.b. à 3). L’exploit serait encore plus grand mardi prochain car le RC Lens réalise une saison grandiose, affichant un niveau de jeu largement supérieur à celui des Phocéens. Mais les Sang et Or, qui n’ont jamais remporté la Coupe de France et sont les grandissimes favoris de cette édition, sont eux aussi extrêmement motivés.
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D’ailleurs, les supporters lensois devraient eux aussi commencer à faire passer des messages par banderoles interposées dans les prochains jours. A moins qu’ils attendent la confrontation de vendredi à Bollaert…
Le calendrier de fin de saison du RC Lens
17/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France