Avant un déplacement toujours piégeux à Bastia (samedi, 20h), l’ASSE voit les nouvelles positives s’accumuler. Entre le classement, la pression sur les concurrents et le contexte bastiais, les Verts ont une vraie carte à jouer.

Le sprint final s’emballe en Ligue 2 et l’ASSE pourrait bien être l’un des grands bénéficiaires du dernier week-end. Alors que les hommes de Philippe Montanier restent solidement installés dans la course à la montée, les résultats des concurrents leur ouvrent encore un peu plus la porte. Premier signal fort : le leader Troyes a chuté à Rodez (défaite 2-1), un revers qui resserre totalement la lutte en tête. L’écart n’est plus que d’un point avec l’ASSE, qui peut désormais envisager la première place sans dépendre uniquement des autres.

Troyes est « parti un peu dans tous les sens »

« C’est parti un peu dans tous les sens. Il aurait fallu canaliser tout cela, a pesté le coach troyen Stéphane Dumont. On est un peu moins solides qu’avant. Il faut corriger des choses et rebondir samedi à domicile contre Boulogne. » Dans le même temps, le contexte du déplacement à Bastia semble offrir un terrain de jeu particulier. Le club corse aborde cette rencontre contre l’ASSE avec une certaine instabilité, entre pression sportive et environnement tendu résumé par Romain Molina.

Bastia cumule les casseroles avant l’ASSE

Le journaliste indépendant n’y va pas de main morte sur la crise institutionnelle traversée par le club insulaire : « La vidéo sur le contexte global de Bastia permet de délier les langues, notamment sur le manque flagrant de compétence en interne avec un président dépassé. Quant à Antonetti, n’oublions pas qu’il est à l’origine (avec son neveu qui gérait aussi le recrutement) du « tout trading » qui est devenu le modèle économique/sportif avec l’augmentation délirante des dépenses en deux ans (pareil à la formation où l’identité locale a été mise de côté). Beaucoup d’argent perdu également à cause d’incompétence et de dossiers inaboutis à tous les niveaux (structures notamment). Enfin, derrière le départ d’Antonetti – qui a refusé de prendre l’équipe en main malgré la demande du président Ferrandi -, il y aussi un « coup de pression » mis par des jeunes supporters à l’entraînement (ce qui a pas mal marqué le groupe, certains étant depuis « pétrifiés » de jouer à Furiani, ce qui montre encore une fois que les profils choisis n’étaient pas les bons ou/et que l’effectif manque de joueurs capables d’endosser la pression dans les moments difficiles). »

Tous les feux sont au vert

Dernière bonne nouvelle pour l’ASSE et comme précédemment dit ce mardi : l’arbitrage du match de samedi sera assuré par Benoît Millot, un nom déjà associé à un précédent marquant entre les deux clubs, remporté par les Verts de Christophe Galtier en 2016 (1-0). Un détail qui nourrit un peu plus les références positives côté stéphanois. Les signaux sont au vert mais rien n’est encore fait.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2