Auditionnés hier par la commission chargée de statuer sur leur dissolution, les Green Angels et les Magic Fans sont dans l’attente d’une réponse… qui pourrait ne tomber qu’en fin de saison !

Ce mardi soir, le site Evect fait un point sur l’audition des groupes ultras de l’ASSE hier. A l’instar du Progrès, il confirme que les échanges ont été âpres, que les dirigeants du club ont apporté leur soutien inconditionnel aux Magic Fans comme aux Green Angels, rappelant qu’il n’y avait pas eu d’incidents majeurs à Geoffroy-Guichard depuis un an ou que la sécurité s’est améliorée. Au départ, une décision concernant la dissolution devait tomber dans la soirée de lundi. Mais vingt-quatre heures plus tard, toujours rien. Et selon Evect, cela pourrait durer encore longtemps !

Des ultras obligés de se tenir à carreau jusqu’à la fin de la saison ?

Le site laisse entendre que la décision du ministère de l’Intérieur ne pourrait tomber que cet été. Ce serait une façon de mettre la pression sur les deux groupes ultras et faire en sorte qu’il n’y ait aucun incident d’ici la fin de la saison. En faisant ainsi patienter les supporters, l’Etat ferait aussi un exemple avec les autres groupes ultras de France. Un traitement très critiquable mais qui portera forcément ses fruits car si les Green Angels et les Magic Fans veulent avoir une chance de continuer à exister, ils ne devront pas commettre de faux pas d’ici la fin de la saison.

Pour rappel, la décision de la commission ayant entendu les deux groupes et l’ASSE hier ne sera que consultative. C’est le ministère de l’Intérieur qui tranchera quant à une dissolution… quand il le voudra.

ASSE – Dissolution : Une attente partie pour durer ? #ASSE https://t.co/dtMqMd0STn — Envertetcontretous (@Site_Evect) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2