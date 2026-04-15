Battu à Rodez (1-2) lundi soir, le leader de la Ligue 2 ne baisse pas les bras, bien que l’ASSE soit revenue à un point. Son entraîneur se montre rassurant concernant l’état d’esprit de l’ESTAC.

La 30e journée de Ligue 2 a été très profitable à l’AS Saint-Etienne. Victorieuse de Dunkerque (2-1) dans le Chaudron, elle a pris trois points d’avance sur Le Mans, qui n’a pas réussi à s’imposer à Boulogne (0-0). Et elle est revenu à une longueur du leader troyen, qui a été battu à Rodez (1-2) lundi soir. Pour l’ESTAC, il s’agit du deuxième match d’affilée sans succès après un nul à Montpellier (2-2). Le début d’un coup de mou qui pourrait s’avérer fatidique alors que le sprint final est lancé ? Ce n’est pas du tout l’avis de son entraîneur, Stéphane Dumont, qui essaye de positiver.

« Il faut forcément être capable de relativiser »

« C’est décevant. Maintenant, l’équipe a fait et fait tellement de bonnes choses depuis un moment, que l’on a le droit de s’octroyer aussi ce genre de période. Faire un match nul à Montpellier, il y a pire tout de même. On sort de cinq victoires, deux nuls. Il faut forcément être capable de relativiser. Le mot d’ordre c’est de récupérer, parce qu’on enchaîne lundi – samedi et puis de battre Boulogne samedi. »

Ce prochain, face à l’USBCO, sera décisif pour les Troyens. Car la semaine suivante, ils seront dans le Chaudron et vu la forme des Verts depuis l’arrivée de Philippe Montanier, ils peuvent s’attendre à y laisser des plumes…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2