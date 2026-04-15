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FRANCE

ASSE Mercato : coup de tonnerre pour Larsonneur !

Par Raphaël Nouet - 15 Avr 2026, 10:42
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Gautier Larsonneur à l'échauffement avec l'ASSE.

Annoncé fragilisé en cas de retour en Ligue 1, Gautier Larsonneur devrait bien être le gardien titulaire de l’ASSE, selon un insider.

Beaucoup de choses ont été écrites ces derniers temps sur l’avenir de Gautier Larsonneur à l’ASSE. Qu’il ne ferait pas l’unanimité en interne, qu’il a montré ses limites en Ligue 1 la saison dernière, qu’il serait poussé vers la sortie cet été en cas de remontée… Mais Mohamed Toubache-Ter vient de publier un message sur X qui met fin – a priori – à tout débat : « En interne, Larsonneur n’est pas un sujet !! Confirmation d’être le numéro 1 en Ligue 1 comme en Ligue 2 !! ». Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien Valenciennois, âge de 29 ans, devrait donc bien accompagner les Verts dans l’élite.

C’est plus flou pour Maubleu

Et ce n’est finalement que justice car, si la saison 2024-25 des Verts en Ligue 1 a effectivement été catastrophique, ce n’était pas de la faute de Gautier Larsonneur ! Bien au contraire, le gardien réalisait à chaque match quatre ou cinq arrêts de très haut niveau pour éviter au sien des déroutes encore plus importantes. Dans ce dossier, l’expertise de Philippe Montanier, lui-même ancien gardien, a dû peser lourd dans la balance.

Par ailleurs, Toubache-Ter confirme que l’avenir de Brice Maubleu (36 ans), en fin de contrat en juin et qui a réussi un bon intérim pendant la blessure de Larsonneur, n’est pas tranché : « Réflexion en cours du board stéphanois au sujet de Maubleu… tout est sur la table ! ».

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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