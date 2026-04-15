La billetterie pour le choc entre l’ASSE et Troyes, samedi 25 avril, marche du tonnerre. Geoffroy-Guichard sera à guichets fermés et l’affluence sera la troisième meilleure de France ce week-end-là, derrière l’OM et l’OL.

Après des nouvelles aussi bonnes que celles du week-end écoulé, pas étonnant d’apprendre que les supporters stéphanois se précipitent sur les places pour le sommet entre l’ASSE et le leader troyen, samedi 25 avril. C’est que les Verts sont revenus à un point de l’ESTAC à la faveur de leur succès sur Dunkerque (2-1), alors que les Aubois ont été battus par Rodez (1-2). Si les deux rivaux s’imposent en fin de semaine, les hommes de Philippe Montanier auront la possibilité de s’emparer de la première place dans dix jours.

La barre des 32.000 spectateurs déjà franchie

Peuple Vert annonce que la barre des 32.000 spectateurs a été franchie ce matin. Et qu’à l’ASSE, on n’a aucun doute sur le fait que la rencontre se disputera à guichets fermés. La billetterie a ouvert lundi pour les 20.000 abonnés, qui ont tous réservé leur sésame, avec la possibilité d’acheter trois autres tickets. De nombreux secteurs de Geoffroy-Guichard sont déjà complets. Pour le moment, la meilleure affluence de la saison a été enregistrée lors de la réception du Red Star (2-0), le 7 mars, avec 36.588 spectateurs.

L’ASSE devrait frapper fort au niveau national puisque ce week-end-là, seuls l’OM et l’OL pourront faire mieux en termes d’affluence. Le PSG joue à l’extérieur et le Stade Rennais, qui accueillera Nantes pour le derby, ne dépasse pas les 30.000 spectateurs au Roazhon Park. ASSE-Troyes sera la troisième affluence nationale alors qu’il s’agit d’un match de Ligue 2. C’est fort !