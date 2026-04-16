Revue de presse espagnole : gros sentiment d’injustice pour le Real Madrid, nouveau scandale au FC Barcelone

Voici la revue de presse espagnole en date de ce jeudi 16 avril 2026.

SPORT : « A LA PORTE »

Le Real Madrid a vécu une soirée à haute tension, marquée par une élimination cruelle. Le club madrilène a pourtant égalisé à trois reprises dans cette confrontation, donnant l’impression de pouvoir arracher la prolongation. Mais dans les dernières minutes, le scénario a basculé.

Luis Díaz et Olise ont finalement « tué » les Blancs dans le money-time, alors que tout semblait se diriger vers les prolongations. Cette fin de match a laissé un profond sentiment d’injustice et de frustration dans le camp madrilène. Les joueurs se sont notamment dits indignés par l’expulsion de Camavinga, jugée décisive dans le tournant de la rencontre.

Du côté du FC Barcelone, Joan Laporta a de nouveau attaqué le corps arbitral après l’élimination contre l’Atlético, annonçant une nouvelle plainte officielle. Selon lui, la gestion du match a été scandaleuse et a directement influencé le résultat.

AS : « Jusqu’à ce que l’arbitre en décide autrement »

Dans son édition du jour, AS revient sur la rencontre totalement renversante et controversée. Le Real Madrid dit adieu à la Champions avec honneur. Le club madrilène s’est retrouvé trois fois devant à Munich, livrant une prestation offensive remarquable. Pourtant, il n’a cédé qu’après un tournant majeur : l’expulsion de Camavinga, sur un second carton jaune attribué par Vincic.

Cette décision a complètement changé le cours du match, laissant le Real en infériorité numérique dans les derniers instants. Arbeloa n’a pas tardé à réagir, dénonçant une décision incompréhensible : « L’expulsion était inexplicable »

Dans le même temps, le FC Barcelone a également réagi à l’actualité arbitrale : « C’est une honte ». Laporta accuse une nouvelle fois les arbitres d’avoir influencé le destin du Barça et du football espagnol en général. Le président blaugrana continue d’entretenir un discours très critique envers les décisions arbitrales.

MARCA : « Quelle injustice ! »

Le quotidien madrilène insiste sur le sentiment d’injustice ressenti par le Real Madrid après cette élimination.

Le Real Madrid quitte la Ligue des Champions avec les honneurs, mais avec beaucoup de regrets. L’expulsion jugée sévère de Camavinga est présentée comme l’élément qui a brisé l’élan de l’équipe.

Le scénario du match reste spectaculaire :

Deux buts de Güler

Un but de Mbappé

Une égalisation à trois reprises sur la double confrontation

Mais à la 88e minute, Luis Díaz a scellé le sort du match, avant que la situation ne s’aggrave encore pour Madrid.

MUNDO DEPORTIVO : « KO BLANCO »

Le Real Madrid dit également adieu à la Ligue des Champions après une rencontre d’une intensité exceptionnelle à Munich.

Le match a été totalement débridé, avec un Real Madrid qui a mené à trois reprises grâce à Güler et Mbappé. Cependant, tout a basculé dans les dernières minutes.

Le scénario final est brutal :

Díaz (89e)

Olise (94e)

Ces deux buts interviennent après le carton rouge de Camavinga, qui a totalement changé la dynamique de la fin de match.

« Honte » : le président du Barça n’a pas mâché ses mots et a vivement critiqué l’arbitrage, qu’il estime responsable de plusieurs décisions controversées. Enfin, Lamine Yamal a aussi fait passer un message symbolique : « La parole d’un homme se respecte toujours. Nous la tiendrons pour Barcelone. »