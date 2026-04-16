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FRANCE

Florentino Pérez pique sa crise au Real Madrid, un ancien coach du PSG prêt à débarquer !

Par Laurent Hess - 16 Avr 2026, 16:22
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Le Real Madrid traverse une zone de turbulences rarement vue ces dernières années. Éliminée en Ligue des champions par le Bayern Munich (4-3) et distancée en Liga par le FC Barcelone, la Casa Blanca s’apprête à vivre un été explosif. Et au cœur de cette tempête : Florentino Pérez, bien décidé à tout changer…

Pérez s’emporte : “deux saisons sans titre, c’est intolérable”

Présent à l’Allianz Arena, Florentino Pérez n’a pas digéré l’élimination européenne. Selon plusieurs sources, le président madrilène est descendu dans le vestiaire pour recadrer ses joueurs.

Le message est clair, brutal même :

« Une saison sans titre est un échec… mais deux saisons sans titre, c’est intolérable. »

Avant d’aller encore plus loin :

« Beaucoup d’entre vous n’ont pas été à la hauteur des exigences du club. »

Un discours fort, qui traduit une perte de patience et annonce des changements majeurs.

Arbeloa fragilisé, un changement d’entraîneur imminent ?

Dans ce contexte, l’avenir de Álvaro Arbeloa semble plus incertain que jamais. Malgré les attentes placées en lui, les résultats insuffisants pourraient coûter cher au technicien espagnol.

Du côté de la direction, la réflexion est déjà lancée : faut-il repartir sur un nouveau cycle avec un entraîneur capable de gérer la pression unique du Real Madrid ?

La réponse semble de plus en plus claire.

Pochettino, le favori surprise de Pérez

Et un nom revient avec insistance selon RMC : celui de Mauricio Pochettino.

Ancien coach du Paris Saint-Germain, l’Argentin plaît énormément en interne. Son profil, son expérience des grands clubs et sa capacité à gérer des vestiaires de stars séduisent particulièrement Florentino Pérez.

Des contacts auraient déjà été pris pour évaluer sa disponibilité et sa volonté de relever un tel défi.

Un autre nom circule également, celui de Jürgen Klopp, mais l’Allemand ne souhaiterait pas reprendre un poste immédiatement.

Un été décisif pour le Real Madrid

Après l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid pensait dominer l’Europe. Mais la réalité est toute autre.

Deux saisons sans trophée majeur ont changé la donne.

Le club est désormais face à un tournant :

  • changement d’entraîneur
  • ajustements d’effectif
  • nouvelle dynamique

une révolution en marche

Le message de Florentino Pérez est limpide : le statu quo est terminé.

Avec Mauricio Pochettino en embuscade, le Real Madrid pourrait bien lancer une nouvelle ère dès cet été.

Une chose est sûre :
le prochain mercato madrilène s’annonce explosif.

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