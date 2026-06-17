RC Lens : Jean-Louis Leca laisse filer un jeune défenseur en Ligue 2 !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens continue de faire bouger les lignes dans son effectif et son centre de formation. Alors que les Sang et Or préparent la suite après une saison marquée par un succès historique en Coupe de France, un jeune joueur formé au club va quitter l’Artois pour tenter de lancer sa carrière ailleurs.

Selon les informations de Foot-National, Oscar Lenne, jeune arrière-gauche de 19 ans, n’a pas été conservé par le RC Lens. Le joueur va désormais s’engager avec un club de Ligue 2.

Oscar Lenne quitte le RC Lens

Arrivé au RC Lens en 2020, Oscar Lenne avait rejoint la formation lensoise après être passé par le SC Abbeville et l’US Camon. Sous contrat stagiaire avec les Sang et Or, le jeune latéral gauche arrivait au bout de son aventure dans l’Artois.

Le club lensois a finalement choisi de ne pas le conserver à l’issue du dernier exercice. Une décision qui pousse le joueur de 19 ans à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Pour Lens, il s’agit d’un départ discret, mais révélateur d’un mercato qui ne concerne pas uniquement l’équipe première. Le Racing ajuste aussi son vivier de jeunes joueurs, avec des choix forts à tous les étages.

Direction Boulogne-sur-Mer

Toujours selon Foot-National, Oscar Lenne s’est mis d’accord pour rejoindre l’US Boulogne-sur-Mer, pensionnaire de Ligue 2. Un nouveau défi intéressant pour le jeune défenseur, qui va rester dans le Nord et tenter de franchir un cap chez un voisin régional du RC Lens.

Ce choix peut lui permettre de gagner en visibilité, de trouver un projet plus adapté à son développement et de se rapprocher du monde professionnel. À 19 ans, l’objectif est clair : obtenir du temps de jeu et prouver qu’il peut exister au haut niveau.

Montpellier était aussi sur le coup

Oscar Lenne ne manquait pas totalement de prétendants. D’après les mêmes informations, Montpellier, également en Ligue 2, suivait aussi le profil du jeune arrière-gauche.

Un signe que son départ du RC Lens ne signifie pas forcément un manque de potentiel. Au contraire, plusieurs clubs du deuxième échelon français semblaient prêts à lui offrir une opportunité.

Finalement, c’est Boulogne-sur-Mer qui a réussi à convaincre le joueur.

Un nouveau départ pour se relancer

Pour Oscar Lenne, cette signature à venir ressemble à une vraie opportunité. Non conservé par Lens, il va pouvoir rebondir dans un environnement ambitieux, tout en restant proche de sa région.

Le RC Lens tourne la page, mais le joueur garde une porte ouverte vers le haut niveau. À Boulogne-sur-Mer, il aura désormais l’occasion de montrer que les Sang et Or ont peut-être laissé filer un profil à suivre.

Dans un mercato où les grands noms attirent souvent toute la lumière, ce départ rappelle aussi que l’avenir de nombreux jeunes se joue parfois loin des projecteurs. Pour Oscar Lenne, la suite s’écrira désormais en Ligue 2.