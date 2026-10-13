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Arsenal – LOSC : les compos sont connues !

Par Fabien Chorlet - 13 Oct 2026, 19:49
Les joueurs du LOSC

Les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre Arsenal et le LOSC viennent de tomber.

Battu par le Real Betis (2-3) pour son retour en Ligue des Champions, le LOSC se déplace ce mardi (21h) sur la pelouse d’Arsenal, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de C1. Face aux vice-champions d’Europe en titre, les Dogues tenteront de créer l’exploit et de décrocher leurs premiers points dans cette campagne européenne. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de cette rencontre, on connaît les onze de départ alignés par les deux entraîneurs, Mikel Arteta et Davide Ancelotti.

Les compos officielles

Arsenal : Raya – Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly – Merino, Rice – Madueke, Guimaraes, Eze – Gyökeres.

LOSC : Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb – Bakwa, Haraldsson, Mukau – Ueda.

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