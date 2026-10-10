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FRANCE

OL : Le couperet est tombé pour le jeune attaquant aux six buts

Par Louis Chrestian - 10 Oct 2026, 10:57
OL : Le couperet est tombé pour le jeune attaquant aux six buts

Révélation de la préparation estivale de l’OL, Rémi Himbert traverse une période moins favorable. L’attaquant de 18 ans aurait perdu une partie du crédit dont il disposait auprès du staff de Paulo Fonseca.

Himbert avait marqué les esprits cet été

Rémi Himbert avait profité des premiers matches amicaux de l’Olympique Lyonnais pour se faire un nom. Auteur de six buts lors de ses deux premières apparitions de l’été, le jeune attaquant avait immédiatement marqué des points auprès de Paulo Fonseca et de son encadrement.

Dans un contexte où l’OL cherchait à renforcer son secteur offensif avec un nouvel avant-centre, le joueur de 18 ans apparaissait même comme une solution crédible au poste de numéro 9. Son efficacité et son insouciance avaient alors convaincu le technicien portugais de lui accorder sa confiance. Himbert s’imposait comme l’une des belles surprises de la préparation lyonnaise.

Le crédit de la révélation s’est érodé

Quelques mois plus tard, la dynamique n’est plus la même. D’après les informations relayées par Foot Mercato, qui cite L’Équipe, Rémi Himbert aurait perdu une partie du crédit dont il bénéficiait auprès du staff lyonnais. Il faisait pourtant encore l’unanimité en interne lors de son émergence.

Ce changement de statut constitue un premier vrai coup d’arrêt pour le pur produit de la formation lyonnaise. Paulo Fonseca avait déjà évoqué une mauvaise nouvelle concernant Himbert, désormais contraint de retrouver la confiance de son entraîneur et de confirmer les promesses entrevues pendant l’été.

Une concurrence renforcée dans une période délicate

La situation individuelle du jeune attaquant intervient également dans un moment moins favorable pour l’OL. Jusque-là invaincue, l’équipe lyonnaise s’est inclinée face au RC Lens (1-2), avec un Florian Thauvin décisif à deux reprises pour les Sang et Or.

Dans ce contexte, les opportunités devront être pleinement saisies. Himbert reste un élément prometteur, mais ses six buts estivaux ne suffisent plus à lui garantir une place privilégiée dans la hiérarchie offensive. À seulement 18 ans, il doit maintenant franchir une nouvelle étape : répondre aux attentes dans la durée et regagner le terrain perdu auprès de son encadrement.

Un premier test après une ascension rapide

Cette période plus compliquée ne remet pas nécessairement en cause le potentiel aperçu durant la préparation. Elle rappelle toutefois la fragilité du statut d’un jeune joueur chez les professionnels, où les performances du début doivent rapidement être confirmées. Après avoir également attiré l’attention par ses chambrages récents, Rémi Himbert est désormais attendu sur le terrain. La suite de son parcours lyonnais dépendra de sa capacité à reconquérir le staff de Paulo Fonseca.

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