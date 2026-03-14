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OL : Fonseca annonce un énorme coup dur pour Himbert

Par William Tertrin - 14 Mar 2026, 13:00
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Juste avant le match de l’OL face au Havre, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca a confirmé la blessure sérieuse de Rémi Himbert, victime d’une grosse entorse à la cheville.

La scène s’est déroulée lors du match nul (1-1) entre l’OL et le Celta Vigo. Entré en jeu en seconde période, Rémi Himbert n’est resté que quelques instants sur la pelouse avant de s’écrouler après un duel avec un adversaire. Touché à la cheville, le jeune Lyonnais a rapidement été contraint de quitter le terrain, incapable de poursuivre la rencontre.

La situation a immédiatement suscité l’inquiétude du staff lyonnais. Après la rencontre, Paulo Fonseca s’est montré pessimiste sur l’état de son joueur, expliquant avoir échangé avec lui et le médecin du club. Les examens réalisés ont finalement confirmé une entorse sévère à la cheville, entraînant une longue absence.

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Fonseca annonce un gros coup dur

Ce samedi, lors de sa conférence de presse avant le match au Havre, Fonseca a annoncé un gros coup dur pour Himbert :

« Rémi Himbert a une forte entorse, sévère. Il sera absent entre six et huit semaines. C’est triste pour lui, il est déçu, c’est difficile. Je lui ai dit qu’il devait se concentrer sur sa récupération »

Pour le technicien lyonnais, l’objectif est désormais clair : permettre au joueur de se rétablir dans les meilleures conditions possibles afin de revenir rapidement au niveau qui était le sien ces dernières semaines.

Un coup d’arrêt dans une belle progression

La blessure intervient au pire moment pour Rémi Himbert. Le jeune attaquant, qui venait récemment de signer son premier contrat professionnel avec l’OL, s’était rapidement fait remarquer en équipe première avec plusieurs buts et prestations convaincantes.

Sa progression rapide en faisait l’une des révélations lyonnaises de la saison. Cette entorse vient donc freiner son élan, au moment où il commençait à s’imposer comme une option crédible dans la rotation offensive de Paulo Fonseca.

Un effectif lyonnais encore touché par les blessures

Cette nouvelle absence complique également la tâche de l’Olympique Lyonnais, déjà confronté à plusieurs blessures dans son secteur offensif ces dernières semaines. Ce samedi, Afonso Moreira et Malick Fofana étaient présents pour la séance collective.En revanche, Pavel Šulc, Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles sont restés absents. Ernest Nuamah était en travail individuel.

Pour Rémi Himbert, l’heure est désormais à la patience et à la rééducation. Si le délai de six à huit semaines se confirme, le jeune Lyonnais pourrait espérer faire son retour sur les terrains avant la fin de saison, avec l’ambition de reprendre sa progression là où il l’avait laissée.

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