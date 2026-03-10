À LA UNE DU 10 MAR 2026
[18:30]Real Madrid : l’immense tacle d’Arbeloa à Laporta (FC Barcelone) sur l’affaire Negreira
[18:00]PSG Mercato : un signal fort envoyé au FC Barcelone depuis Paris pour un transfert XXL
[17:44]OL Mercato : Lyon annonce une très grande nouvelle (officiel)
[17:30]Stade Rennais Mercato : Martin Terrier vers un grand retour cet été ?
[17:00]OL Mercato : Fonseca a flashé sur un serial buteur bien connu en Ligue 1, l’OM est fou de rage
[16:30]Real Madrid : Florentino Pérez a reçu une réponse pleine de promesse pour l’identité du futur coach
[16:20]Pronostic Real Madrid – Manchester City : les Merengue prêts à sombrer sans Mbappé ?
[16:10]FC Nantes : gros rebondissement pour Aristouy malgré l’annonce d’Halilhodžić !
[15:45]RC Lens Mercato : la première recrue de l’été se précise, et elle est déjà historique !
[15:30]PSG Mercato : un ancien parisien affole l’Europe
OL Mercato : Lyon annonce une très grande nouvelle (officiel)

Par William Tertrin - 10 Mar 2026, 17:44
Rémi Himbert déçu après une occasion manquée lors de l'Olympico.
L’OL vient d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Rémi Himbert.

Ce mardi, l’OL vient d’annoncer une grande nouvelle concernant son « baby gone » Rémi Himbert. L’attaquant de 18 ans, qui se révèle cette saison avec déjà 3 buts inscrits, a signé son premier contrat professionnel jusqu’au 30 juin 2028. Pour rappel, Himbert était courtisé par plusieurs clubs européens.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Rémi Himbert pour une durée de deux saisons. L’attaquant de 18 ans, qui s’est particulièrement distingué ces dernières semaines, s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2028 », a communiqué l’OL.

OL

