OL Mercato : Lyon annonce une très grande nouvelle (officiel)

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

L’OL vient d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Rémi Himbert.

Ce mardi, l’OL vient d’annoncer une grande nouvelle concernant son « baby gone » Rémi Himbert. L’attaquant de 18 ans, qui se révèle cette saison avec déjà 3 buts inscrits, a signé son premier contrat professionnel jusqu’au 30 juin 2028. Pour rappel, Himbert était courtisé par plusieurs clubs européens.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Rémi Himbert pour une durée de deux saisons. L’attaquant de 18 ans, qui s’est particulièrement distingué ces dernières semaines, s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2028 », a communiqué l’OL.