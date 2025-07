OM Mercato : Serge Aurier a recalé Benatia !

Serge Aurier l’a confié : il a été approché par l’OM via Medhi Benatia !

Après Adrien Rabiot, Serge Aurier à l’OM ? C’est l’idée qu’a eu Medhi Benatia, et c’est l’ancien joueur du PSG qui vend la mèche ce mercredi sur un podcast avec Kampo.

« Benatia m’en a parlé, j’ai jamais donné suite

« On m’a déjà proposé de signer à l’OM. Benatia m’en a parlé, j’ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m’intéressait pas, et j’étais sans club. Je suis très loyal moi. Je préfère ne pas manger que de signer à l’OM. Moi je suis un Parisien, j’ai fait mes classes ici en région parisienne, je ne pouvais pas me permettre de signer à Marseille. » Aurier est sans club depuis l’été dernier après des passages à Galatasaray et Nottingham Forest.