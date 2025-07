Revue de presse espagnole : l’Espagne est déjà tournée vers le choc entre le Real Madrid et le PSG

Voici la revue de presse espagnole de ce dimanche 6 juillet.

AS : « LA FABRICA EST MONDIALE »

Le journal AS célèbre la formation madrilène, « La Fábrica », mise en lumière par les prestations de Gonzalo et Fran García, qui ont été décisifs dans la victoire du Real Madrid face à Dortmund (3-2). AS parle d’un « bon début et d’une frayeur finale », soulignant une fin de match tendue.

Dans l’autre match, AS note que les Français du PSG « ont battu le Bayern, même s’ils ont terminé à neuf », un exploit salué malgré les expulsions de Pacho, Lucas Hernández (et Huijsen pour le Real), tous trois forfaits pour la suite de la compétition.

Enfin, le journal rend hommage à Diogo Jota, décédé récemment, en mentionnant que « le football dit adieu à Diogo Jota », avec la présence de ses coéquipiers de Liverpool et de la sélection portugaise à ses funérailles.

Marca : « Et maintenant le PSG »

Pour Marca, le choc à venir entre le Real Madrid et le PSG est déjà dans tous les esprits. Le quotidien met en avant le superbe but de Kylian Mbappé, auteur du troisième but qu’il a dédié à Diogo Jota et à son frère.

Les hommes de Luis Enrique, qualifiés en demi-finales, sont salués pour leur solidité, malgré la grave blessure subie par Musiala après une collision avec Donnarumma.

Côté mercato, Marca évoque une montée en valeur de Marcus Rashford, qui intéresserait fortement le Barça. Manchester United serait même prêt à envisager un prêt.

Mundo Deportivo : « LUIS DÍAZ vs RASHFORD – FACE À FACE »

Mundo Deportivo met en perspective la réflexion stratégique du FC Barcelone pour renforcer son attaque, après l’échec de la piste Nico Williams. Le journal analyse les profils de Luis Díaz et Marcus Rashford, en pesant les garanties sportives du Colombien face au coût moindre de l’Anglais.

Le média confirme aussi le transfert de Pablo Torre à Majorque pour 5 millions d’euros, avec 50 % à la revente et une option de rachat pour le Barça.

Enfin, Mundo Deportivo résume les résultats de la Coupe du Monde des Clubs : « Le Real Madrid ira en demi-finales contre Luis Enrique », avec un PSG héroïque à 9 contre un Bayern diminué par la blessure de Musiala.

Sport : « BRAS DE FER AVEC TER STEGEN »

Du côté de Sport, c’est la situation tendue autour de Marc-André ter Stegen qui occupe la Une. Selon le journal, il ne fait plus partie des plans de Hansi Flick pour la saison prochaine. Le Barça cherche donc à faciliter un départ « le moins douloureux possible », après avoir recruté Joan Garcia pour incarner la relève.

Le quotidien rappelle également que Xabi Alonso et le Real Madrid affronteront le PSG de Luis Enrique en demi-finales. Le journal souligne la performance exceptionnelle du PSG, qui s’est qualifié à neuf joueurs après les expulsions.