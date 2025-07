Revue de presse espagnole : la priorité du Barça après l’échec Nico Williams a fuité !

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce lundi 7 juillet 2025.

La presse catalane

Sport : « L’heure de Deco »

On commence cette revue de presse par Sport, qui évoque en Une le mercato estival du FC Barcelone. Après l’échec cuisant du dossier Nico Williams, le club blaugrana se penche désormais sur Luis Diaz (Liverpool) et Marcus Rashford (Manchester United) pour renforcer son aile gauche. Et selon le quotidien catalana, c’est le Colombien qui serait la priorité des dirigeants barcelonais à ce poste.

Mundo Deportivo : « Sans conditions »

Du côté de Mundo Deportivo aussi on parle du dossier Luis Diaz. D’après MD, contrairement à Nico Williams, le joueur des Reds serait convaincu que le Barça l’enregistrera auprès de la Liga s’il le recrute cet été.

La presse madrilène

Marca : « Premier duel entre Xabi Alonso et Luis Enrique »

Du côté de la presse madrilène, Marca s’attarde sur la demi-finale de la Coupe du monde des Clubs entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain et le premier duel à venir entre Xabi Alonso et Luis Enrique. Marca nous apprend, par ailleurs, qu’Alvaro Carreras s’éloignerait de la Real Madrid. Le club merengue ne voudrait pas payer la clause libératoire de 50 millions d’euros du latéral gauche de Benfica.

AS : « Mbappé – PSG, maladie totale »

AS se concentre aussi sur le match entre le Real Madrid et le PSG et les retrouvailles de Kylian Mbappé avec le club parisien.