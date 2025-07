Mort de Diogo Jota : Luis Diaz sort du silence après la polémique

Dans la tourmente pour ne pas être allé aux obséques de Diogo Jota, Luis Diaz est sorti du silence.

Depuis la semaine dernière, le monde du football pleure la disparition de Diogo Jota, et de son frère André Silva. Alors que les funérailles des deux frères ont eu lieu le week-end dernier, Luis Diaz est au coeur d’une vague de critiques. En plus de ne pas s’être rendu au Portugal pour l’enterrement de Diogo Jota, l’ailier gauche colombien, priorité estivale du FC Barcelone, s’est affiché sur ses réseaux sociaux en train de danser. Ce qui a été vu comme un manque de respect pour les supporters des Reds.

Luis Diaz rend enfin hommage à Diogo Jota

Pour le média colombien WinSportsTV, Luis Diaz s’est exprimé sur cette polémique, rendant enfin un hommage à son ex-coéquipier. « C’est très dur de tomber sur une telle nouvelle, c’est très triste. Personne n’est préparé à cela, il a été un partenaire fondamental dans mon arrivée à Liverpool parce que sa famille m’a accueilli, lui aussi, et nous sommes devenus de grands amis. Nous avions une grande et saine rivalité et c’était important. Je veux juste donner beaucoup de force à sa famille, à sa femme, à ses enfants, parce que la vérité est qu’ils doivent beaucoup souffrir à cause de cette terrible nouvelle. C’est très dur. Quand je me suis réveillé et que j’ai vu la nouvelle, j’ai vraiment eu les larmes aux yeux. Il m’a fait un très beau geste et je m’en souviendrai toujours. Pour lui dire qu’il repose en paix et que je garderai un grand ami dans mon cœur et que son équipe se souviendra toujours de lui », a déclaré l’ancien joueur de Porto dans des propos rapportés par Marca. Pas sûr que cela suffise à se faire pardonner auprès des supporters de Liverpool.