OM : Maxime Lopez a hâte de retrouver le Vélodrome

Promu avec le Paris FC, Maxime Lopez ne cache pas son impatience à l’idée de retrouver l’OM, son club formateur.

Promus en L1, et ambitieux, les joueurs du Paris FC ont repris l’entraînement collectif ce lundi, et parmi eux, Maxime Lopez s’apprête à retrouver les pelouses de Ligue 1 presque cinq ans après son départ de l’OM pour l’Italie. « C’est une nouvelle saison qui commence donc on est tous très heureux. Il y a beaucoup de joueurs qui vont découvrir la Ligue 1, d’autres vont la retrouver. Le club a des moyens, il y a un mercato qui commence bien avec l’arrivée de joueurs de qualité et on espère que ça va continuer. On sait qu’on en a besoin », a confié le milieu de terrain à L’Equipe.

« C’était le match qu’on attendait le plus avec mon frère »

Un Maxime Lopez qui retrouvera le Vélodrome dès la deuxième journée (23-24 août) de championnat, et ce à son plus grand bonheur. « C’était le match qu’on attendait le plus avec mon frère Julien, a-t-il glissé. Celui-là, on ne le voulait pas trop tard dans la saison. Ce sera le premier de Marseille à domicile. Ça va être quelque chose de retrouver ce stade. » Maxime Lopez (27 ans), natif de Marseille, avait rejoint l’OM a l’âge de 13 ans, en 2010, en provenance de Burel.