PSG – Real Madrid : Luis Enrique expédie Mbappé et clame son amour du Barça

En conférence de presse avant la demi-finale du Mondial des Clubs contre le Real Madrid, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a rappelé qu’il était socio du FC Barcelone…

Son passé d’ancien du Real et du Barça

« Jouer le Real Madrid sera toujours un match particulier. Nous aimons jouer ce type de match. Ça signifie que tu as bien fait le boulot, d’être en position de jouer en demi-finale. C’est un match très important, on est motivés pour chercher une autre finale. Pour moi, c’est un plaisir de jouer contre le Real Madrid, ça l’a toujours été, car c’est jouer contre l’équipe la plus adulée au monde, c’est énorme. Et vous savez que je suis socio du Barça donc c’est toujours motivant de jouer contre le Real Madrid. »

Les retrouvailles PSG-Mbappé

« Il y a beaucoup de choses qui font que c’est un match particulier mais, à la fin, l’important, c’est la demi-finale du Mondial. On doit être prêts pour rester concentrés sur le match. Ça appartient au passé, c’est derrière nous et je ne dois rien ajouter de plus. »

Le travail de Xabi Alonso

« En premier lieu, il est très difficile d’analyser ce Real. En ce moment, Alonso commence son travail là-bas. Il est donc difficile de l’analyser et de dire ce qu’il est. Nous savons que ses joueurs sont très forts individuellement, mais ce ne sont que ses débuts en tant qu’entraîneur du Real. Mais je pense qu’il réunit tout pour être à la hauteur dans ce club. Nous sommes dans deux situations totalement différentes. Je travaille au Paris Saint-Germain depuis deux ans, et lui est un entraîneur qui vient d’arriver à Madrid. Nous sommes dans un bon moment, je ne sais pas qui est favori mais je suis sûr que ce sera un très bon match. »

Il ne veut pas entendre parler de fatigue

« Pour la saison prochaine, on prendra autant de vacances que possible pour nous remettre à zéro et nous remettre au service de nos objectifs en tant que club. Il reste un ou deux matches dans cette saison, qui restera gravée dans l’histoire du PSG. On veut la terminer de la meilleure manière. L’équipe a encore de l’énergie. C’est une demie de Mondial des clubs, ça représente beaucoup pour nous et pour eux. Nous sommes tout proches de jouer une autre finale. »