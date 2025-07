OM Mercato : Aubameyang a repoussé 5 clubs, Marseille a 2 avantages

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang semble déterminer à revenir à l’OM après une pige très lucrative en Arabie Saoudite. Pour preuve, il a déjà repoussé cinq courtisans !

🟩 Accord proche

Ce lundi matin, La Provence fait le point sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Et confirme que l’attaquant de 36 ans est tout proche d’un accord avec l’OM pour un retour, douze mois seulement après son départ pour l’Arabie Saoudite. Le Gabonais n’a pas passé qu’une saison en Provence (2023-24) et elle a été catastrophique sur le plan collectif, avec des résultats très décevants en L1 malgré une demi-finale d’Europa League mais aussi des polémiques dans tous les sens. Malgré cela, PEA a adoré l’expérience et tient à revenir à Marseille.

Il a dit non à des clubs espagnol et turc

Pour preuve, La Provence assure qu’il a dit non à cinq clubs depuis que son départ d’Al Qadsiah a été acté : deux saoudiens (Al Shabab et Al Ettifaq), un qatari, un espagnol et un turc. L’écurie ibérique était de « seconde zone », selon le média local, ce qui impliquait une lutte pour le maintien et a rebuté Aubameyang. Quant au club turc, cette offre n’était pas assez « attractive pour sa famille, primordiale à ses yeux ». Enfin, pour les trois premières, l’argent n’est plus une priorité, alors que c’était le cas il y a un an.

L’OM est pour le moment le club qui coche toutes les cases, celui qui permet à Aubameyang de renouer avec la compétition de haut niveau tout en offrant un cadre de vie idéal à sa famille. Car le Gabonais est tombé amoureux de Marseille et de ses environs lors de son premier passage. Ce qui, ajouté à la possibilité de jouer la Champions League, fait deux points essentiels en faveur de l’OM. L’accord est proche et pourrait être entériné mardi ou mercredi.

« Le coup d’œil de But FC »

« L’OM s’apprête à réaliser un très gros coup avec le retour d’Aubameyang car, en plus de sa qualité sportive, le Gabonais est un immense professionnel qui montre l’exemple à tous. Un point essentiel pour Benatia et Longoria. »