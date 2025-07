OM Mercato : le clan d’Igor Paixão est à Marseille, dénouement imminent ?

José Paixão, le père d’Igor Paixão, se trouve actuellement à Marseille.

Alors que l’Olympique de Marseille continue de travailler en coulisses sur le transfert d’Igor Paixão, un détail n’est pas passé inaperçu : le père du joueur, José Paixão, séjourne actuellement dans le sud de la France.

De simples vacances ?

Entre Cassis et Marseille, il a partagé plusieurs images de son séjour, notamment à l’hôtel Intercontinental, laissant planer le doute sur de simples vacances ou une implication directe dans les discussions en cours. Si aucun accord n’a encore été trouvé entre l’OM et Feyenoord, cette présence alimente un peu plus les spéculations autour d’un possible dénouement imminent.