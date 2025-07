Revue de presse : un attaquant roumain enflamme le Stade Rennais et la L1 !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Strasbourg : Raymond Stieber est mort

Le Racing a annoncé hier le décès de son ancien milieu de terrain Raymond Stieber, à l’âge de 89 ans. Vainqueur de la Coupe de France 1966 et de l’ancêtre de la Coupe de la Ligue deux ans plus tôt, cet Alsacien pur jus avait disputé 294 rencontres avec le RCSA, ce qui en fait l’un des Strasbourgeois les plus capés de l’histoire. Le club a écrit sur son site : « Là-haut, quand Raymond Stieber fera chanter le cuir avec ses anciens coéquipiers – et adversaires – partis trop tôt, nul doute qu’on se battra pour être dans son équipe ! Car il était un gratteur de ballon hors norme, viril mais toujours correct, indispensable homme de l’ombre du milieu de terrain ».

FC Metz : Gbamin arrive

Ephémère joueur du FC Nantes, qui l’avait recruté l’été dernier avant de le laisser filer en janvier, Jean-Philippe Gbamin va s’engager avec le FC Metz. Le défenseur central de 29 ans était libre de tout contrat. Il a réussi sa visite médicale mardi et a intégré l’effectif de Stéphane Le Mignan. Le Stade de Reims voulait également le recruter.

Le Havre : Nego prolonge

La DNCG ayant encadré sa masse salariale et son budget transfert, Le Havre ne peut pas recruter comme bon lui semble cet été, malgré l’arrivée de nouveaux investisseurs. Raison pour laquelle il a prolongé hier le défenseur Loïc Négo (34 ans) pour un an. Ce sera la troisième saison de l’ancien Nantais chez le club doyen.

Stade Rennais : Muneanu enflamme la L1

Selon le média roumain Monitorul de Vaslui, Louis Munteanu, attaquant de Cluj, serait actuellement dans le viseur du Stade Rennais. Âgé de 23 ans, l’avant-centre roumain sort d’une saison convaincante sous les couleurs de Cluj, avec 12 buts et 5 passes décisives en championnat. Formé à Viitorul puis passé par la Fiorentina, où il a peu eu sa chance, Munteanu s’est relancé dans son pays natal, au point de taper dans l’œil de recruteurs étrangers. D’autres formations françaises, dont les noms n’ont pas filtré, seraient également sur les rangs. Le CFR Cluj, de son côté, ne serait pas opposé à un transfert, à condition de recevoir une offre avoisinant les 5 à 7 millions d’euros.

RC Strasbourg : Chelsea sur Rosenior !

Alors que Chelsea vient de remporter haut la main la Coupe du Monde des Clubs, The Sun croit savoir que les Blues verraient en Liam Rosenior un successeur parfait à Enzo Maresca ! Passé par Derby County et Hull City, l’Anglais de 41 ans a récemment refusé des approches d’écuries de Premier League pour prolonger jusqu’en 2028 à Strasbourg. Une première étape avant de diriger Chelsea ? L’option est sur la table chez les Blues, qui pour le moment continuent l’aventure avec Maresca.

Stade Brestois : Roy approché cet été

Dans un long entretien à L’Équipe, Éric Roy explique son été mouvementé. « Dès le1er janvier, j’aurais pu signer ailleurs puisque j’étais libre. Partir, c’était une possibilité, mais ça n’a jamais été un objectif. Si je ne m’étais pas mis d’accord avec le club, oui, mais si je suis là, c’est que je me sens bien dans ce club, épanoui, dans un environnement qui me plaît, avec un staff que j’ai appris à apprécier car il y a beaucoup de compétences et de respect entre nous. On fait les choses simplement, sans se prendre au sérieux en étant sérieux, c’est la manière dont j’aime travailler aussi, donc ça me convient bien, a fait savoir le coach de Brest. J’ai eu des approches à l’étranger pour gagner plus d’argent, pas que du Golfe, mais ce n’était pas non plus un objectif prioritaire. Ou des prises d’infos de clubs français qui sont souvent des hypothèses. Mais moi, j’aime bien les certitudes. Donc pour moi, ç’a toujours été clair que la priorité, c’était de rester ici. »

AJ Auxerre : Massengo à Augsbourg (officiel)

Après six mois intéressants en prêt à Auxerre – où il avait déjà été prêté en 2023 –, Han-Noah Massengo (24 ans) est d’abord retourné à Burnley, le club icaunais n’ayant pas réussi à négocier à la baisse le montant de son option d’achat (3 millions d’euros). L’ex-international Espoirs français (2 sélections) a officiellement rejoint Augsbourg hier, où il a paraphé un contrat courant jusqu’en 2030.

LOSC : tensions avec Zhegrova… et André ?

Si le LOSC a déjà enclenché la venue du Portugais Felix Correia, sur la base d’un contrat de quatre ans contre 7 M€ en provenance de Gil Vicente, Edon Zhegrova a déjà assuré à des équipiers qu’il voulait s’en aller, mais Olivier Létang ne cédera pas sans contrepartie. Contrairement à Benjamin André, dont la volonté de quitter le Nord pour le Paris FC pourrait recevoir un écho favorable en raison de ses liens en interne, de son rôle et de son impact depuis six ans, le président lillois devrait se montrer moins flexible avec Zhegrova. Selon L’Équipe, il aimerait récupérer plus de 20 M€ sur ce transfert. La tension existe sur son cas, même si elle est bien moins problématique que celle qui entoure le capitaine du LOSC. Il serait surprenant d’ailleurs de voir le capitaine à Côme vendredi lors du match amical prévu.