OL Mercato : Textor provoque une énorme polémique autour du transfert de Thiago Almada 

Alors que l’Atlético de Madrid a officialisé ce mardi la signature de Thiago Almada, en provenance du club brésilien de Botafogo, ce transfert, censé être limpide, soulève en réalité une multitude de questions… en particulier du côté de l’Olympique Lyonnais.

L’OL n’en sort pas. Alors que l’Atlético de Madrid a officialisé hier la signature de Thiago Almada, une multitude de questions est soulevée en interne.

Le communiqué madrilène, laconique, se contente d’annoncer un accord entre les Colchoneros et Botafogo pour le transfert de l’international argentin de 24 ans. Almada doit désormais rejoindre la capitale espagnole pour passer sa visite médicale et parapher son contrat. Jusque-là, rien d’anormal.

Sauf que très vite, les doutes sont apparus. D’abord sur le montant du transfert. Selon les sources espagnoles comme Marca ou AS, le deal porterait sur une somme située entre 20 et 25 millions d’euros pour 100 % des droits du joueur. Mais plusieurs médias brésiliens, européens et même argentins évoquent un montant bien supérieur, compris entre 30 et 40 millions. Et pour brouiller un peu plus les pistes, d’autres affirment que l’Atlético n’a en réalité acquis que 50 % des droits économiques du joueur, partagés avec Botafogo. Impossible, à l’heure actuelle, d’avoir une lecture claire de l’opération, d’autant que ni Botafogo, ni l’Atlético n’ont précisé les termes financiers du transfert.

Et ce n’est pas tout. Le dossier prend une tournure encore plus complexe quand on se penche sur la situation contractuelle réelle de Almada. Car selon L’Équipe, les droits économiques du joueur n’appartiendraient pas à Botafogo mais… à l’Olympique Lyonnais. En d’autres termes, c’est le club rhodanien qui aurait financé son transfert depuis Atlanta United, avant que Botafogo ne le récupère via des arrangements internes au sein de la galaxie Eagle Football, détenue par John Textor.

Un montage opaque signé Textor

Un montage opaque, déjà critiqué au moment de l’arrivée d’Almada au Brésil, et qui pose à nouveau la question de la gouvernance du réseau Textor. En toute logique, si l’Atlético a bien acquis 100 % du joueur, l’OL devrait percevoir l’intégralité de la somme. Si seulement 50 % ont été transférés, une quote-part proportionnelle devrait revenir au club français.

C’est en tout cas ce que confirme GloboEsporte, qui évoque une répartition prévue entre Botafogo et l’OL. Mais dans les faits, rien n’indique que les Verts et Rouges de Décines verront réellement la couleur de l’argent. Textor fera-t-il le virement ? Rien n’est moins sûr, et surtout, rien n’est vérifiable.

Dans les rangs des supporters lyonnais, la confusion est totale, et l’agacement monte. Alors que le club cherche désespérément à assainir ses finances et renforcer son effectif cet été, voir un transfert majeur potentiellement lié à l’OL se dérouler dans une opacité complète suscite colère et frustration. Pour beaucoup, ce nouvel épisode confirme que la stratégie multi-clubs de Textor, et le flou qui entoure les mouvements entre ses équipes, génère plus de méfiance que de résultats concrets pour l’OL.