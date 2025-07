OM : le but de Medina et le bijou de Greenwood en vidéos

L’OM a étrillé les Néerlandais de Maassluis (5-0) ce dimanche. Voici les deux plus jolis buts de la rencontre en vidéos.

Pour son premier match de préparation, l’Olympique de Marseille affrontait l’Excelsior Maassluis, modeste club évoluant en troisième division néerlandaise, ce dimanche. Roberto De Zerbi a aligné un 4-3-3 avec devant Geronimo Rulli une ligne défensive composée d’Amir Murillo à droite, Ulisses Garcia à gauche, et du duo Balerdi–Medina dans l’axe. Le trio Höjbjerg-Gomes-Rabiot au milieu et en attaque Greenwood-Gouiri-Rowe. Soit l’équipe type du moment, en attendant les prochaines arrivées.

Medina buteur de la tête, Greenwood sur un slalom

Dominateurs d’entrée, les Olympiens ont ouvert le score à l’issue du premier quart d’heure sur un corner frappé par Gouiri au premier poteau et un coup de tête de Medina dans la lucarne des Néerlandais. Mason Greenwood, lui, s’est offert un triplé, et Jonathan Rowe a lui aussi fait trembler les filets. Le score a été acquis à la mi-temps, De Zerbi lançant une équipe bis au retour des vestiaires. Voici le but de Medina et le 3e but de Greenwood en vidéos…