FC Nantes : les Canaris sont-ils dans de sales draps pour la saison à venir ?

Depuis plusieurs saisons, le FC Nantes joue avec le feu et flirte souvent avec la zone de relégation. Faut-il s’inquiéter pour les Canaris et leur avenir en Ligue 1 ? C’est le débat de nos journalistes.

« Des changements à double tranchant »

« Il est vrai que le FC Nantes est désormais habitué à devoir jouer son maintien dès le commencement du championnat de Ligue 1. Pour cette saison, le club est reparti d’une page blanche avec la nomination de Luis Castro, qui a fait forte impression avec Dunkerque. Mais le nouveau coach nantais a vu un grand nombre de joueurs quitter le club. Des joueurs qui étaient capables de faire la différence et arracher des points précieux dans l’optique du maintien (Chirivella, Augusto, Simon…).

Très actif sur le marché, le FCN compte déjà six nouvelles recrues, mais sans réelle certitude. Beaucoup de choses ont changé du côté de Nantes, et il faut désormais espérer que ces changements aident les supporters à vivre une saison plus tranquille, sans avoir la peur au ventre pour le maintien en Ligue 1. Il est encore trop tôt pour dire si le club va vivre un exercice difficile, mais autant de changements dans une intersaison, c’est souvent à double tranchant ».

William TERTRIN

« Sans renforts, la saison s’annonce encore compliquée »

« Les supporters nantais voulaient du changement, ils sont servis ! Exit Kombouaré, qui avait de moins en moins de partisans, et exit aussi Pallois, Chirivella, Coco, Moses Simon, Castelletto, Zézé, etc… Le FCN a fait peau neuve, mais j’ai quand même du mal à penser qu’il s’est renforcé ! A ce stade du Mercato, j’imagine plutôt une saison compliquée pour les Canaris, voire même très compliquée. Le nouveau coach Luis Castro sort d’une très belle saison en L2 avec Dunkerque, mais il est novice en L1 et sur quels cadres va-t-il pouvoir s’appuyer ? Les recrues sont étrangères elles aussi, sans expérience d’un championnat aussi difficile que peut l’être la L1, ou si peu. Peut-être que de bons jeunes vont émerger à l’image de Leroux l’an dernier, mais qui sera le patron de la défense ? Et celui du milieu ? Qui pour mener le jeu ? Qui pour marquer des buts ? Quid d’Abline et Mohamed ? Sans renforts, attention. On a vu ces dernières saisons que le précipice était tout près… »

Laurent HESS