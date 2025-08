OM Mercato : Longoria et Benatia veulent encore 3 renforts !

Le Mercato est encore loin d’être terminé à l’OM…

L’OM a connu une journée folle ce jeudi avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, accueillis en rockstars par les supporters. Le Gabonais et le Brésilien viennent renforcer le secteur offensif de l’OM mais le recrutement n’est pas terminé à Marseille.

Les postes à renforcer sont ciblés à l’OM

Selon Le Phocéen, la direction du club olympien souhaite encore renforcer trois postes et envisage les arrivées d’un défenseur central, d’un axial gauche et d’un piston droit. Joel Ordoñez (Club Bruges) et Timothy Weah (Juventus) font figure de priorités. Les profils de Nayef Aguerd (West Ham) et d’Igor Julio (Brighton), ancien protégé de Roberto De Zerbi, restent évoqués. A suivre…