OL : un nouveau coup surprise au mercato avec la piste Jan Ziółkowski

En pleine reconstruction, l’Olympique Lyonnais multiplie les initiatives pour remodeler son effectif. Après une préparation estivale ambitieuse et sans accroc, le club rhodanien explore désormais des profils inattendus, à l’image de la piste qui mène vers le jeune défenseur polonais Jan Ziółkowski. Zoom sur une stratégie audacieuse et un dossier qui pourrait bien secouer la hiérarchie du mercato lyonnais.

L’OL accélère sa transformation cet été

La dynamique estivale de l’OL impressionne. Invaincue lors de ses matches de préparation, la formation de Paulo Fonseca a affiché une solidité défensive remarquable, n’ayant concédé aucun but. Cela malgré le départ de nombreux titulaires, démontrant la cohésion du groupe et la pertinence des ajustements opérés en coulisses.

Ce renouveau passe aussi par une philosophie de recrutement revisitée : exit les investissements massifs, place à la chasse aux jeunes talents prometteurs à la valeur accessible. Les signatures récentes d’Afonso Moreira, jeune ailier polyvalent en provenance du Portugal, et de Ruben Kluivert, défenseur central dynamique, illustrent parfaitement cette nouvelle donne au sein de la cellule de recrutement lyonnaise.

Jan Ziółkowski, le jeune défenseur qui affole l’Europe

À seulement 20 ans, Jan Ziółkowski s’impose comme l’une des révélations de Legia Varsovie. Défenseur central d’1m94, il s’est particulièrement illustré lors de la dernière saison : 28 matchs toutes compétitions confondues, dont 18 titularisations, 2 buts, et 2 passes décisives. De quoi attirer la lumière sur son potentiel, d’autant que sa valeur marchande vient de quadrupler, atteignant 4 millions d’euros en juin 2025.

International espoir avec la Pologne (5 sélections, 1 but chez les U20), Ziółkowski suscite des convoitises bien au-delà de la Ligue 1. Selon la tendance, le Legia Varsovie n’exclurait pas un départ en cas d’offre comprise entre 4 et 6 millions d’euros. Mais la concurrence promet d’être féroce : plusieurs clubs espagnols et au moins un autre club de l’Hexagone suivent également le dossier.

Jusqu’où ira l’audace du mercato lyonnais ?

Ce possible renfort s’inscrit dans la stratégie plus large de l’OL, qui cible aussi des profils pour renforcer le milieu de terrain, le secteur offensif et le poste de gardien. Miser sur des joueurs comme Ziółkowski atteste de la volonté lyonnaise de prendre des risques calculés, d’offrir une trajectoire ascendante à de jeunes joueurs tout en consolidant l’avenir sportif du club.

Reste à savoir si l’OL saura convertir ces paris en réussites durables et s’imposer dans la bataille pour ce solide défenseur.