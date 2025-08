PSG Mercato : une piste en moins pour Donnarumma, un joueur bien connu du LOSC snobe Paris ! 

Paris tremble : Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG cet été, tandis que Carlos Baleba a définitivement tourné le dos au club parisien. Un double coup dur qui complique sérieusement les plans de Luis Enrique sur le mercato.

🟥 Rumeur

Le mercato du PSG prend une tournure surprenante. Selon Ben Jacobs, Donnarumma n’exclut plus un départ, mais à une condition : que le bon club se manifeste. Avec seulement un an de contrat restant et une valeur estimée à plus de 30 millions d’euros, l’international italien pourrait filer si un projet à sa hauteur se présente.

Pour l’instant, aucune avancée concrète avec Manchester United ou Galatasaray, surtout que ce dernier mise plutôt sur Ederson (Manchester City). Mais le portier reste attentif aux opportunités, déterminé à être sélectif sur sa prochaine destination. En interne, Lucas Chevalier est déjà pressenti pour devenir le futur numéro 1 si le gardien italien s’en va.

En parallèle, Paris doit faire une croix sur la piste Carlos Baleba. Selon PSG Inside Actus, le milieu de terrain a choisi de poursuivre son développement en Premier League. L’ancien milieu de terrain du .LOSC souhaite évoluer en Ligue des champions et privilégie une signature dans un club anglais déjà qualifié, voire de rester à Brighton si le club confirme ses ambitions européennes.

« Le coup d’œil de But FC »

« Ce double dossier illustre un mercato plus compliqué que prévu pour le Paris Saint-Germain, où chaque mouvement pourrait relancer un effet domino. »