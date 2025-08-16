ASSE – Rodez : une compo avec 5 recrues titularisées par Horneland ?

L’ASSE reçoit Rodez ce samedi pour son grand retour à Geoffroy-Guichard. Coup d’oeil sur la compo que devrait aligner Eirik Horneland…

ASSE-Rodez, c’est ce soir, et ce sera devant près de 30 000 supporters. Ce premier rendez-vous de la saison promet une chaude ambiance. En conférence de presse, Eirik Horneland a indiqué jeudi que Mahmoud Jaber, absent à Laval (3-3), serait opérationnel, tout comme Lucas Stassin et Joshua Duffus, enfin qualifié.

Stassin ou Duffus pour débuter en 9, la principale inconnue

Selon Evect, le Norvégien se dirige vers une compo avec pas moins de 5 recrues alignées d’entrée. Devant Larsonneur, Bernauer étant absent, il ne fait guère de doutes qu’Horneland va aligner Lamba et Nadé dans l’axe, Ferreira et Annan sur les côtés. Au milieu, on devrait retrouver le trio Jaber-Tardieu-Moueffek. Et devant, Cardona, Boakye et Duffus sont annoncés titulaires. Mais il n’est pas exclu que ce soit Stassin qui démarre en pointe plutôt que le Jamaïcain. Old et Davitashvili, eux, devraient donc débuter sur le banc.