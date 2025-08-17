ASSE – Mercato : un nouveau départ pourrait se préciser chez les Verts

Absent hier lors de la large victoire de l’ASSE contre Rodez (4-0), Igor Miladinovic n’est pas sûr de rester chez les Verts cette saison…

ASSE-Rodez (4-0) hier soir, c’était sans Igor Miladinovic. En conférence de presse, Eirik Horneland avait indiqué jeudi que Mahmoud Jaber, absent à Laval (3-3), serait opérationnel, tout comme Lucas Stassin et Joshua Duffus, enfin qualifié.

Miladinovic déjà écarté

Ces trois retours ont contraint Horneland à faire des choix et c’est Igor Miladinovic, Lassana Traoré et Jules Mouton qui sont sortis du groupe. Concernant le milieu serbe, très peu utilisé depuis son arrivée l’été dernier, un départ d’ici la fin du Mercato, le 1er septembre, pourrait se préciser. En cas de proposition, le club ne devrait pas fermer la porte.