ASSE Mercato : les supporters de Brighton félicitent Kilmer Sports pour Duffus

Du côté de Brighton, on assure que l’ASSE a fait un joli coup en enrôlant Josuha Duffus…

Enfin qualifié après avoir obtenu la nationalité jamaïcaine, Joshua Duffus a effectué ses débuts officiels très prometteurs hier soir avec l’ASSE face à Rodez (4-0), en inscrivant notamment un but. L’attaquant de 20 ans avait déjà fait belle impression durant la préparation et s’il ne présente pas beaucoup de références, lui qui a inscrit 8 buts avec la réserve de Brighton la saison dernière, il jouit d’une bonne cote chez les supporters des Seagulls.

D’après Brighton Buzz, « c’est un joueur rapide, bon dans le jeu en remise, excitant à voir avec le ballon et rapide pour trouver des espaces ». Le média a confié à Peuple Vert que Duffus « pourrait améliorer sa finition globale, utiliser ses deux pieds et être plus polyvalent dans ses déplacements », tout en ajoutant : « C’est une excellente recrue pour l’ASSE. Nous avons hâte de le voir marquer des buts et rendre l’académie fière. » De bon augure, comme sa prestation face au RAF !