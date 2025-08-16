RC Lens – OL : les compos sont tombées

Le choc de 17h entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1 vient de dévoiler ses compositions d’équipe.

Vingt et une heures après le Stade Rennais et l’OM, c’est au tour du RC Lens et de l’Olympique Lyonnais de débuter leur saison en Ligue 1. Une affiche entre clubs historiques et populaires du championnat de France, qui vaudra grandement par les retrouvailles entre le nouvel entraîneur artésien, Pierre Sage, et son ancien club. Il s’agit également d’une affiche entre revanchards, les deux clubs étant passés à côté de leur saison 2024-25, notamment parce qu’ils traversent un énorme trou d’air économique. Lequel des deux va le mieux débuter le nouvel exercice ? Voici les compositions d’équipe avant le coup d’envoi de la partie, fixé à 17h.

RC Lens : Risser – Udol, Baidoo, Sarr, Aguilar – Thomasson, Diouf, Machado – Saïd, Guilavogui, Fofana.

OL : Descamps – Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Tolisso, Morton – Maitland-Niles, Mikautadze, Fofana.