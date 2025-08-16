Un OL héroïque démarre par un succès à Lens, les notes des Gones

Ce samedi, l’OL a réussi son entrée en lice en Ligue 1 en s’imposant 1-0 face au RC Lens à Bollaert-Delelis (but de Georges Mikautadze). Les Gones ont validé leur très bonne préparation avec ce succès plein de cœur dans l’Artois.

La note du match : 15/20

L’homme du match : Rémy Descamps (8)

Les Tops :

Descamps (8) : l’ancien Nantais a validé la confiance de Paulo Fonseca, sortant une prestation XXL avec trois parades impactantes (41ème, 45ème+3 et 56ème). S’il faut un peu plus de temps à Dominik Greif pour être prêt, ce ne sera pas un souci pour les Lyonnais…

Mata (7) : s’il aurait pu être sanctionné d’un penalty pour avoir accroché à l’épaule Wesley Saïd (66ème), le défenseur angolais a aussi été héroïque avec deux immenses retours à 0-0 devant Guilavogui (9ème) et Saïd (39ème). Un match de guerrier.

Tessmann (7) : l’Américain était décrié avant le match malgré une préparation assez correcte. Il a répondu en haussant son niveau face aux Lensois. Une grosse activité, des trajectoires coupées, de la propreté dans les ressorties de balle… Une prestation quasiment sans fausse note.

Morton (6) : avec l’ex Red, les Gones tiennent leur meneur de jeu reculé et leur bonne patte sur coup de pied arrêté. Agressif dans le bon sens du terme et surtout très juste. Il a été précieux dans le final du match quand c’était Fort Alamo dans la défense des Gones.

Mikautadze (6) : cette année, à l’OL, on attend du Géorgien qu’il soit clinique dans la zone décisive. A Bollaert, l’ancien Messin a pris ses responsabilités et marquer un véritable but d’avant-centre sur un service de Fofana (45ème+1). Décisif comme attendu malgré le très gros match de Malang Sarr qui l’a bien bousculé.

Les Flops :

Maitland-Niles (3) : proche d’un départ de l’OL, l’Anglo-barbadien a connu une heure compliquée à droite de l’attaque des Gones. Beaucoup de nonchalance, des pertes de balle évitables et un gros manque de vitesse dans le couloir droit. En difficulté face à Anthony Bermont quand il est passé à droite de la défense sur la fin.

Kumbedi (5) : l’ancien Havrais a commis beaucoup de fautes, (déjà) pris son premier carton jaune de la saison et il a fallu qu’il s’accroche pour faire face aux montées de Deiver Machado. Remplacé à la 66ème par Khalis Merah.

Les notes des Lyonnais :

Descamps (8) – Kumbedi (5, puis Merah (66ème)), Mata (7), Niakhaté (6), Abner (5,5) – Tessmann (7), Morton (6) – Maitland-Niles (3), Tolisso (6), M.Fofana (6, puis Sulc (90ème+2)) – Mikautadze (6, puis Karabec (90ème+2)).