PSG : le groupe de Luis Enrique pour le match à Nantes, avec une grande première
ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Des Verts très prometteurs, à l'image de Duffus »

Laurent Hess
17 août 2025

L’ASSE a largement battu Rodez (4-0) pour ses retrouvailles avec Geoffroy-Guichard, devant 33 000 spectateurs. Un festival offensif dans lequel Joshua Duffus a servi de détonateur.

Après son match nul à Laval (3-3), l’ASSE devait remettre les pendules à l’heure contre Rodez. En s’imposant 4-0 devant plus de 33 000 spectateurs, c’est ce qu’ont fait les Verts, pour le plus grand bonheur du Chaudron. Une victoire qui leur permet de s’installer à la 1ere place de la Ligue 2. Face à une équipe de Rodez qui a pris une « fessée », comme l’a dit son entraîneur Didier Santini, lequel a regretté le manque d’agressivité coupable de ses joueurs, l’ASSE a trouvé la faille grâce à un but de Joshua Duffus, son nouvel attaquant jamaïcain. Venu de la réserve de Brighton, l’attaquant de 20 ans n’est resté qu’une mi-temps sur le terrain, remplacé à la pause par Irvin Cardona, mais il a eu le temps de montrer des qualités très prometteuses. Puissant, rapide, combatif, il a fait forte impression.

Duffus et Jaber ont marqué, et séduit

Autre recrue, Mahmoud Jaber a marqué lui aussi. Et le milieu de terrain israélien a montré qu’il n’était pas international par hasard. Avec son abattage, sa sérénité, il devrait être un bel atout lui aussi pour cette ASSE new look, qui a présenté 5 recrues au coup d’envoi. Parmi elles, le latéral droit portugais Joao Ferreira a adressé une passe décisive à Duffus, et Chico Lamba, son compatriote, a rassuré en défense centrale aux côtés d’un Mickaël Nadé impeccable lui aussi. Les débuts dans le Chaudron du latéral gauche ghanéen Ebenezer Annan ont été un peu moins convaincants mais ce que l’on retiendra avant tout de cette première dans le Chaudron, c’est la prestation collective de l’équipe d’Eirik Horneland. Les Verts ont signé un clean sheet, même s’ils ont eu quelques absences dont Rodez aurait pu profiter en première mi-temps avec une frappe sur la barre et un face à face remporté par Gautier Larsonneur à 1-0. Et surtout, offensivement, ils ont montré de belles choses, avec quatre buts, de nombreuses occasions et un collectif qui semble déjà plutôt bien huilé malgré les nombreux changements de l’intersaison. A voir comment le Mercato se terminera, mais on se dit que si Horneland peut compter sur Stassin, Davitashvili, Cardona et Duffus en attaque, sans oublier Ben Old et Augustin Boakye, auteur de deux passes décisives hier après son but à Laval, l’ASSE pourrait offrir d’autres festivals à ses fidèles supporters cette saison. Et justifier son statut de grand favori de L2, elle qui dispose du plus gros budget de son championnat, et de très loin.

