ASSE : Deux Verts ont impressionné Didier Santini (Rodez)

Didier Santini, le coach de Rodez, a mis en avant l’apport de deux joueurs stéphanois hier soir lors de la large victoire de l’ASSE.

Après son match nul à Laval (3-3), l’ASSE devait remettre les pendules à l’heure contre Rodez. En s’imposant 4-0 devant plus de 33 000 spectateurs, c’est ce qu’ont fait les Verts, pour le plus grand bonheur du Chaudron. Une victoire qui leur permet de s’installer à la 1ere place de la Ligue 2. Didier Santini, le coach de Rodez, n’a pas tari d’éloges sur cette ASSE new look après la rencontre. « On n’est pas dans le même monde mais on ne l’était pas avant et on s’en était sorti. On n’a pas été à la hauteur du match, du public, de l’ambiance. En deuxième mi-temps, on était des gamins mais il ne faut pas tout remettre en question car c’était quand même Saint-Etienne en face ! », a-t-il d’abord commenté à son passage en conférence de presse. Avant d’ajouter, en quittant le Chaudron…

« Quand on voit la qualité technique de Jaber et sa capacité à sortir des ballons sous pression… »

« Est-ce que cette équipe stéphanoise est surdimensionnée pour la Ligue 2 ? C’est possible. C’est en tout cas la meilleure équipe de l’ASSE que nous ayons affrontée. Quand on voit que le coach peut se permettre de débuter sans Stassin et Cardona… Cardona nous a fait très mal à son entrée. Défensivement, c’est très costaud, et devant, il y a une qualité offensive exceptionnelle. En plus, au milieu de terrain, quand on voit la qualité technique de Jaber et sa capacité à sortir des ballons sous pression… Il a un gros apport. La Ligue 2 est difficile. Il faut répondre présent chaque week-end, mais « Sainté » a vraiment une grosse équipe. » Partis pour écraser la L2, les Verts ? Santini n’avait pas l’air loin de le penser hier soir…