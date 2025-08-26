ASSE INFO BUT ! : coup dur pour une recrue des Verts !

Sorti sur blessure samedi dernier, Ebenezer Annan devrait rater les prochains matches de l’ASSE.

Après leur victoire à Boulogne-sur-Mer (1-0) samedi soir, les Verts se sont entraînés ce matin à L’Etrat, une séance ouverte au public à laquelle Ebenezer Annan n’a pas participé, tout comme Dennis Appiah, Benjamin Bouchouari et les deux « indésirables » Yvann Maçon et Dylan Batubinsika.

Annan devrait être absent un mois, Appiah touché lui aussi

Pas vraiment une surprise dans la mesure où Annan était sorti sur blessure à Boulogne en quittant le stade de la Libération avec une attelle au pied droit et en boitant. Selon nos informations, le latéral gauche recruté cet été à l’Etoile Rouge de Belgrade ne sera pas disponible samedi pour la réception de Grenoble et son indisponibilité devrait être d’un mois. A noter que selon Evect, Dennis Appiah est touché au niveau du pied. En cas de forfait de l’ancien nantais, Eirik Horneland pourrait lancer dans le grand bain le jeune sénégalais Lassana Traoré contre Grenoble.