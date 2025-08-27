Revue de presse : tensions pour Clauss à Nice, Rennes retient 3 joueurs chers à Beye

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : rififi autour de Clauss

La situation se tend pour Jonathan Clauss. Selon L’Équipe, l’OGC Nice réclamait d’abord 20 M€, puis 16 M€ + 4 M€ de bonus. Leverkusen aurait proposé 8 M€ + 4 M€, mais le club azuréen affirme n’avoir reçu aucune trace écrite et jugerait les bonus quasi inatteignables. Le Gym serait revenu à la charge lundi, prêt à le vendre pour 15 M€, mais Lucas Vázquez passait déjà sa visite médicale. Désormais, l’année en option de Clauss sera activée s’il dispute un certain nombre de matchs. Nice souhaite le prolonger dès maintenant, mais son entourage refuse pour l’instant.

FC Lorient : Boulaya tenté mais pas emballé

Selon L’Équipe, le FC Lorient tente de recruter Farid Boulaya (32 ans) et a déjà contacté l’international algérien. Libre après trois saisons au Qatar, l’ancien milieu offensif du FC Metz n’est pas séduit pour le moment.

RC Strasbourg : Enciso ne viendra pas

Chelsea comptait s’offrir Julio Enciso (Brighton) et le prêter une saison au RC Strasbourg. Un joli coup tant le milieu offensif paraguayen de 21 ans est considéré comme prometteur, mais l’opération est tombée à l’eau. Comme l’indique TyC Sports, BlueCo a décidé de retirer son offre pour des raisons médicales. On rappelle que le joueur est actuellement out pour le début de saison à cause d’une opération au genou.

Stade Brestois : Lees-Melou proche du Paris FC

Pierre Lees-Melou se rapproche d’un départ du Stade Brestois. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu de terrain avait déjà été proche de l’OL mais aucun accord n’avait été trouvé entre les deux clubs. Du coup, tout serait bouclé entre les deux clubs pour un transfert situé entre 6 et 7 M€. D’après L’Équipe, le promu doit maintenant s’entendre sur les conditions salariales avec sa potentielle future recrue.

LOSC : Bayo vers la Turquie

Revenu de son prêt au Royal Antwerp (1 but, 2 passes décisives en 17 matches), Mohamed Bayo ne fera pas de vieux os au LOSC. Foot Mercato affirme que l’attaquant de 27 ans va être cédé aux Turcs de Gaziantep FK pour une saison, sous la forme d’un prêt sec, sans option d’achat.

Stade Rennais : pote fermée pour 3 jeunes

Si le Stade Rennais cherche activement un attaquant, qui pourrai être Lucas Stassin, la porte a été fermée à double tour pour Jérémy Jacquet (20 ans), Djaoui Cissé (21 ans) et Kader Meïté (17 ans), tous suivis de près par bon nombre de clubs européens. Ouest-France croit savoir qu’en interne, toutes les sources répondent qu’il n’y a pas de bon de sortie accordé cet été, en accord avec les entourages. Aucune discussion ne serait envisagée…