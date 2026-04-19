Alors que l’avenir de Vahid Halilhodzic s’inscrit en pointillés, les supporters du FC Nantes ont déjà une idée très claire de son successeur idéal.

Le débat est déjà lancé du côté du FC Nantes. Alors que la perspective d’un changement d’entraîneur se précise, notamment en cas de relégation en Ligue 2, les supporters ont pris les devants. Et leur choix est sans appel. À l’initiative d’Ali Pacha, supporter bien connu des Canaris, un sondage a été lancé pour identifier le coach idéal afin de succéder à Vahid Halilhodzic. Les résultats sont clairs, presque écrasants.

Olivier Pantaloni arrive largement en tête avec 55,1 % des voix. Derrière lui, Luka Elsner récolte 19,2 %, suivi de Stéphane Gilli (15 %) et Pascal Dupraz (10,7 %). Un écart significatif, qui traduit une vraie adhésion autour d’un profil.

Pantaloni, le choix du cœur… et de la raison

Le succès d’Olivier Pantaloni ne doit rien au hasard. L’entraîneur du FC Lorient réalise une saison remarquable. Il vient notamment de battre l’OM assez aisément (2-0) et a assuré le maintien des Merlus en Ligue 1, un exploit compte tenu des moyens du club breton. Son profil séduit pour plusieurs raisons : stabilité, capacité à tirer le maximum de son effectif et expérience des contextes difficiles. Autant d’arguments qui parlent aux supporters nantais.

Un choix tourné vers la reconstruction au FC Nantes

Dans l’hypothèse d’une descente en Ligue 2, le FC Nantes devra reconstruire. Et les fans semblent privilégier un entraîneur capable de bâtir un projet cohérent sur la durée, plutôt qu’un profil plus médiatique. Pantaloni incarne cette vision.

Ce sondage reste bien sûr symbolique, mais il donne une indication précieuse sur l’état d’esprit des supporters. Le choix final appartiendra à la direction du club, qui devra trancher dans un contexte sportif et économique délicat. Mais une chose est sûre : au FC Nantes, le nom d’Olivier Pantaloni est déjà dans toutes les têtes.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)