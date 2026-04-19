Si Medhi Benatia a sorti la sulfateuse après la défaite de l’OM à Lorient ce samedi (0-2), une polémique a été soulevée avec Habib Beye.

L’atmosphère est devenue électrique autour de l’OM après la contre-performance sur la pelouse du FC Lorient (0-2). Et au centre des tensions : Habib Beye. Alors que le club cherche à se relancer dans la course européenne, une polémique inattendue a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux.

Une critique relancée par la défaite

La sortie médiatique de Medhi Benatia après la rencontre a contribué à enflammer le débat autour des performances marseillaises. Dans le même temps, des échanges virulents ont émergé sur X autour du travail de Beye et de sa gestion tactique.

Le point de départ de la polémique remonte à des accusations de proximité supposée entre Habib Beye et le consultant Walid Acherchour, à l’époque où Beye dirigeait le Stade Rennais. Une situation qui est aujourd’hui réinterprétée sous un angle critique par certains observateurs, dans un contexte où les résultats de l’OM sont jugés insuffisants.

Des attaques en chaîne sur les réseaux

Le ton est monté avec plusieurs prises de position. Walid Acherchour a notamment commenté la dynamique marseillaise en évoquant des contenus de match jugés insuffisants malgré quelques performances isolées. « Il y a eu 9 matches… hormis Monaco et des séquences contre Lyon à l’énergie, avec toute la bienveillance du monde le contenu des matchs sont effroyables avec des compos incompréhensibles », a-t-il lâché sur X.

Des propos qui ont rapidement déclenché une réponse virulente de Mohamed Toubache-Ter, qui a remis en cause la cohérence de certaines critiques et leur évolution selon le contexte club :« Ahahahahaha il pond ce tweet lol après l’avoir défendu coûte que coûte quand il était à Rennes !! Bah oui le bougre est à Marseille, son intérêt est de dire les choses que maintenant. Hallucinant !! Ce mec, ces gens ont fait le choix de fermer les yeux à Rennes. »

Une polémique qui s’amplifie à l’OM

Dans la foulée, d’autres insiders et suiveurs du football français ont également réagi, évoquant une gestion déjà controversée du coach à Rennes. Certains estiment que les critiques actuelles seraient la continuité de débats déjà présents en Bretagne, mais réactivés aujourd’hui sous le prisme marseillais.

Suiveur invétéré du Stade Rennais, l’insider Jonathan a renchéri pour accabler Beye : « Clairement c’était du copinage en permanence. On était très exigeant, c’était sublime d’être 6eme avec une équipe comme Rennes. Fallait juste regarder les contenus des matches et voir qu’il y’avait beaucoup de fait de jeux en notre faveur. Plus Difficile de le défendre à l’OM. »

Une pression médiatique croissante autour de Beye

Au-delà des échanges sur les réseaux, cette séquence illustre surtout la pression grandissante autour de l’OM après un nouveau faux pas. Dans un contexte sportif déjà tendu, chaque contre-performance amplifie les débats autour du staff et des choix tactiques. Et à Marseille, la moindre défaite suffit désormais à rallumer toutes les tensions. Sans résultat, Beye paye aujourd’hui pour le savoir.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)