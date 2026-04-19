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OM : pluie de bonnes nouvelles pour Beye avant l’OGC Nice ! 

Par Bastien Aubert - 19 Avr 2026, 12:30
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Habib Beye (OM)

Si l’OM reste sur un échec cuisant samedi à Lorient (0-2), Habib Beye peut bomber le torse à une semaine de recevoir l’OGC Nice.

La défaite sur la pelouse du FC Lorient (0-2) a laissé des traces, mais elle ne change pas totalement la dynamique de fin de saison pour l’OM. À l’approche de la réception de l’OGC Nice, qui vient de prendre un bon point de Lille (0-0), l’OM conserve en effet plusieurs raisons d’espérer dans la course aux places européennes : la plus forte d’entre elles n’est autre que le calendrier.

Un calendrier jugé favorable pour l’OM

Le sprint final semble offrir une fenêtre intéressante aux Marseillais. Après Nice, l’OM enchaînera face à des adversaires moins bien classés sur le papier, notamment le FC Nantes et Le Havre AC. Un enchaînement qui peut permettre au club de se relancer, à condition de retrouver rapidement de la constance dans les performances.

Pour Habib Beye, l’enjeu est clair : transformer ce calendrier abordable en série positive. L’OM reste sous pression dans la course à la Ligue des Champions, et chaque point comptera dans les prochaines semaines. Malgré la défaite récente à Lorient, le staff veut garder une lecture globale de la situation.

Une pression toujours présente

Si le calendrier apparaît plus favorable, il ne garantit rien. L’OM reste dans une situation où la moindre erreur peut coûter cher dans la course au podium. Face à Nice, l’exigence sera immédiate, d’autant que les Aiglons doivent de leur côté assurer leur maintien en Ligue 1. Rien n’est figé mais pour Beye et son groupe, l’heure est désormais à la réponse sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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