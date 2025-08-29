Rennes prêt à casser sa tirelire pour Conrad Harder (30M€)

Le Stade Rennais frappe un immense coup dans les dernières heures du mercato : Conrad Harder, jeune pépite danoise du Sporting Portugal, s’apprête à rejoindre la Bretagne dans une opération évaluée à 30 millions d’euros. Après avoir enregistré l’arrivée d’Esteban Lepaul, les Rouge et Noir réaffirment leur ambition offensive, surfant sur un virage stratégique audacieux après avoir vu la piste Milan AC s’effondrer. Le mercato du SRFC s’emballe, la Ligue 1 retient son souffle.

Conrad Harder : de l’AC Milan à Rennes, une opportunité saisie

Rennes s’était vu souffler Conrad Harder par l’AC Milan il y a quelques jours, mais le scénario a subitement basculé. L’échec du prêt avec option d’achat négocié par les Rossoneri, couplé à leur offensive massive pour Christopher Nkunku, a laissé la porte grande ouverte aux Rennais. Le board breton n’a pas tardé à saisir cette chance inespérée, relançant les négociations avec le Sporting pour finaliser un dossier qui semblait perdu d’avance. Cette réactivité, en pleine effervescence du marché, symbolise la montée en puissance du projet rennais et rappelle les dernières rumeurs sur le transfert de Conrad Harder entre Rennes et Milan.

Un deal à 30 M€ : Rennes officialise un mercato spectaculaire

Le transfert de Harder devrait se conclure autour de 26 millions d’euros fixes, auxquels s’ajoutent 4 millions de bonus, soit un montant total record pour le club. Jamais le Stade Rennais n’avait autant investi sur un joueur pour renforcer sa ligne offensive. Ce chèque XXL confirme l’engagement financier massif de la famille Pinault, bien décidée à permettre au club de franchir un nouveau cap. Du côté du Sporting, l’opération est tout aussi significative, le club portugais enregistrant une confortable plus-value après avoir acheté Harder pour 19 millions d’euros, comme le détaille le montant évoqué pour le transfert de Conrad Harder vers Rennes.

Les Bretons renforcent leur attaque avec Harder et Lepaul

Habib Beye le réclamait, le Stade Rennais l’a fait : deux véritables renforts offensifs débarquent à la suite, bouclant un secteur qui faisait défaut depuis plusieurs semaines. L’arrivée coup sur coup d’Esteban Lepaul, jeune avant-centre français en pleine explosion après son passage à Épinal, et de Conrad Harder, donne un visage totalement neuf à l’attaque rennaise. Lepaul, titulaire sur les deux premiers matchs de Ligue 1, vient d’ouvrir son compteur but, tandis que Harder incarne la nouvelle vague scandinave promise à l’élite. Pour comprendre le contexte de l’arrivée potentielle de Conrad Harder au Stade Rennais, il suffit de mesurer l’accélération brutale du dossier en fin de mercato.

Le bilan de Conrad Harder au Sporting : un atout offensif

Originaire de Holte au Danemark, Conrad Harder s’est rapidement imposé comme un espoir majeur du Sporting CP. Depuis son arrivée, il a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues. Sa valeur marchande n’a fait que grimper, frôlant les 24 M€ avant de s’envoler lors de ce mercato. À 20 ans, ses stats témoignent à la fois de son efficacité devant le but et de sa capacité à servir ses partenaires, un profil parfait pour compléter la philosophie de jeu ambitieuse de Rennes.

Rennes affiche ses ambitions pour la Ligue 1

Avec ce recrutement haut de gamme, le Stade Rennais passe un message fort au reste de la Ligue 1 : l’objectif est désormais d’installer solidement le club dans la course à l’Europe, tout en titillant l’élite du championnat. Le double investissement sur Harder et Lepaul symbolise une montée en puissance rarement vue du côté du Roazhon Park. Les supporters, déjà électrisés par ce mercato, rêvent désormais d’une attaque irrésistible et d’une saison pleine de promesses. Pour tout savoir sur l’évolution de ces dossiers et les dessous financiers de ces opérations, retrouvez également l’analyse détaillée du mercato XXL du Stade Rennais.