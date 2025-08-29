Annoncés sur le départ depuis la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont bien partis pour rester dans le Forez.

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont toujours à Saint-Etienne alors que le Mercato se termine dans quatre jours. Tous deux ont pourtant privilégié un départ cet été, mais Davitashvili n’a rien vu venir de concret, et Stassin a vu la porte du Stade Rennais se refermer ces dernières heures.

Stassin dans le viseur de Brentford mais pas d’offre pour le moment

D’après nos informations, Kilmer Sports était prêt à lâcher le buteur belge, mais pas aux conditions proposées par Rennes. KSV souhaitait un peu moins de 20 M€ pour Stassin mais surtout un pourcentage à la revente jugé beaucoup trop élevé par le SRFC. Qui a finalisé l’arrivée du duo Lepaul-Harder pour remplacer Arnaud Kalimuendo, parti à Nottingham. Une piste existerait en Angleterre pour Stassin avec l’intérêt de Brentford révélé ce vendredi, mais le club n’a pas formulé d’offre à ce stade. Davitashvili, lui, se serait fait une raison. Les deux joueurs devraient être de la rencontre contre Grenoble samedi soir. Et même de la saison des Verts en L2. C’est la tendance, comme l’indique lui aussi Mohamed Toubache-Ter, qui souligne « la zénitude » de KSV, et sa puissance financière.