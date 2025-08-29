Roberto De Zerbi a tenu à apporter des précisions concernant le dossier Adrien Rabiot, au cœur de tensions depuis son geste polémique lors du déplacement de l’OM à Rennes. L’entraîneur marseillais a tenu à mettre les choses au clair sur son rôle dans cette affaire.

« Je lui ai conseillé de s’excuser »

De Zerbi a expliqué avoir eu une discussion directe avec le milieu de terrain français :

« Je lui ai conseillé d’aller voir le club, de s’excuser pour le geste qu’il a fait à Rennes, car à cause de son entourage les paroles ont été amplifiées. Ça n’a pas été correct envers le groupe, ses coéquipiers et le club. »

L’Italien insiste sur le fait qu’il n’a pas cherché à créer de conflits internes :

« Ce sont les seuls conseils que je lui ai donnés, je n’ai rien poussé pour mettre des personnes l’une contre l’autre. »

Pas de pression sur la gestion de carrière

De Zerbi a également démenti avoir demandé à Rabiot de se séparer de sa mère, Véronique Rabiot, qui agit comme son agente.

« C’est un problème avec Adrien. Moi je dois réagir vis-à-vis de son comportement et uniquement là-dessus. »

La balle dans le camp du joueur

Pour l’entraîneur de l’OM, le dossier est désormais entre les mains de Rabiot et de la direction du club :

« Maintenant c’est entre lui et le club, ce sera sa décision, ça ne me regarde plus. »

Avec cette mise au point, Roberto De Zerbi cherche à recentrer le débat : il ne souhaite pas que ce dossier parasite la dynamique du groupe marseillais, déjà engagé dans une saison exigeante.