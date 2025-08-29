Eirik Horneland s’est privé de Ben Old pour le match de demain contre Grenoble. Ce qui laisse planer le doute sur l’avenir du Kiwi…

Hier, lors de son point presse, Eirik Horneland avait annoncé les forfaits de Dennis Appiah et Ebenezer Annan pour le match ASSE-Grenoble de demain soir, tout en indiquant que les deux défenseurs seraient absents un mois.

Ben Old vers la sortie ?

Horneland avait aussi évoqué un souci pour Aïmen Moueffek, touché à la cheville, et pour Zuriko Davitashvili, souffrant. Mais les deux joueurs ont participé ce matin à la dernière séance d’entraînement avant la rencontre et ils figurent bien dans le groupe communiqué par Eirik Horneland. En revanche, Ben Old est absent. Un « choix du coach », précise la communication du club. Le joueur néo-zélandais se dirigerait-il vers la sortie, peut-être via un prêt, à quelques jours de la fin du Mercato ?