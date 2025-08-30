L’attaquant de l’ASSE a décidé de répondre favorablement à l’appel de la sélection maltaise.

International français chez les jeunes, où il avait notamment côtoyé Kylian Mbappé, Irvin Cardona va honorer sa première sélection avec Malte, pays d’origine de son grand-père. Courtisé depuis plusieurs années par la fédération maltaise, l’attaquant stéphanois (28 ans) a finalement accepté l’invitation et il s’en est expliqué au micro du club forézien.

Cardona nouvel international maltais !

« Je suis maltais par rapport à mon grand-père. Ça fait quelques années que Malte souhaite que je rejoigne la sélection. J’ai peut-être pris un peu de temps à prendre la décision mais aujourd’hui je suis fier de représenter Malte », a-t-il confié. Il retrouvera à Malte Teddy Teuma, le milieu de Reims, au sein d’une sélection qui a deux rencontres à son programme ces prochains jours : le 4 septembre du côté de Kaunas, face à la Lituanie, et le 9 septembre à Saint-Marin à Ta’Qali. Avec la Coupe du monde 2026 à l’horizon, un sacré nouveau défi pour Cardona.